Al meeting di Savona Patta debutta sui 100 

savona. Il debutto stagionale sui 100 di Lorenzo Patta (dopo la buona prova con la 4x100 e la qualificazione olimpica), alcuni degli italiani più in forma e diverse stelle del firmamento dell’atletica: c’è tutto per provare i brividi dell’atletica-spettacolo (o magari di freddo, visto che sono annunciati 17 gradi e forse un po’ di pioggia) oggi a Savona. Alle 15, i cancelli del “Fontanassa” si spalancheranno per il 13° Memorial Giulio Ottolia, meeting intrnazionale organizzato dal sardo Marco Mura. In pista, 61 tra medagliati olimpici e mondiali (di 24 Paesi), che nell’agenda degli appuntamenti hanno anche i Giochi di Parigi. Tra i più attesi, proprio nei 100, lo statunitense Travyon Bromell, 29 anni, capace di correre il rettilineo in 9”76. Anche meglio dell’eccezionale 9”80 di Marcell Jacobs nel 2021, all’inizio dell’escalation verso lo storico oro olimpico.

Il sardazzurro delle Fiamme Gialle, allenato a Oristano da Francesco Garau, e ormai una delle certezze della 4x100 tricolore, vuole provare a ritoccare il proprio personale di 10”13, qui stabilito nel 2021.

Tra gli altri nomi che portano il Meeting a essere il 4° per importanza in Italia (e 57° al mondo), quello del diciannovenne lunghista Mattia Furlani, uno dei migliori italiani di sempre con il suo record mondiale U20 Indoor (8,34 m), argento ai Mondiali di Glasgow 2024 e campione europeo a Gerusalemme 2023 e Leonardo Fabbri, fresco del suo 22,88 che lo rende leader mondiale stagionale nel getto del peso.

