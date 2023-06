«Al Mater Olbia l’attività potenziata al massimo, ma da soli non ce la facciamo»  

«Il Mater Olbia è in prima linea, e contrariamente a quanto trapelato a Cagliari non ha terminato il budget. Quello che noi stiamo facendo è cercare di utilizzare al meglio i nostri macchinari all’avanguardia, certo, compatibilmente con gli orari di lavoro del personale, impegnato al massimo per dare risposte a chi ne ha bisogno. Negli ultimi tempi abbiamo aumentato molto l’attività di Radioterapia, ma ovviamente non possiamo essere noi la panacea dei mali dell’intera Sardegna», dice Marcello Giannico, amministratore delegato del Mater Olbia Hospital.

Il fatto è che con il blocco quasi totale dell’attività di Radioterapia oncologica del Businco, alle pazienti completamente spaesate si diceva che l’unica struttura nell’Isola in grado di accoglierle, essendo privata (convenzionata) stava già dicendo stop alle nuove prese in carico. Ma non è assolutamente così.

«Il problema non è il tetto di spesa, anche perché nella maggior parte delle strutture italiane i trattamenti di radioterapia, “salvavita”, non vengono sottoposti a budget, e alle strutture private accreditate che superano i volumi indicativi concordati, le Regioni riconoscono la maggiore remunerazione. Fanno radioterapia i pazienti oncologici, e non v’è alcun dubbio che per loro non c’è nessun overtreatment », prosegue Giannico. «Se le radioterapie del resto dell’Isola vengono chiuse o non funzionano, il Mater Olbia deve dare il suo contributo. Noi in questo momento stiamo garantendo un’apertura della Radioterapia dalle 8 del mattino fino alle 18, e con l’attuale dotazione organica di più non riusciamo a fare, stiamo già chiedendo a tutti i colleghi di sostenere ritmi di lavoro di gran lunga superiori a quanto previsto. L’unica possibilità di incrementare – e su questo ci sono già in corso interlocuzioni con l’assessore Doria – è di raggiungere specifici accordi per rispondere ancora meglio alle richieste. Posto comunque che il Mater Olbia da solo non può risolvere i problemi di tutte le radioterapie sarde».

Dice Gian Carlo Mattiucci, responsabile di Radioterapia oncologica dell’ospedale: «Nell’ultimo mese e mezzo abbiamo avuto un aumento esponenziale di richieste. Prima, anche con diversi pazienti da Cagliari, da Sassari e parte da Nuoro riuscivamo a rispettare i tempi d’attesa indicati per le terapie oncologiche, adesso invece, in seguito ai problemi di Nuoro e Sassari per mancanza di personale tecnico, ma soprattutto con la chiusura di Cagliari, nonostante l’incremento delle ore di lavoro del nostro personale, la domanda è tale che abbiamo serie difficoltà a rispettare i tempi».

Prosegue il professore: «Abbiamo due macchine, prima eravamo attestati sui 32/35 pazienti al giorno, adesso siamo arrivati a 45. Si sta ipotizzando un decentramento del personale da Cagliari, ma non bastano i tecnici, servono anche medici».

Conclude il ceo Giannico: «Bisogna prevedere un piano straordinario di contenimento sulle strutture sarde che ancora sono in grado di operare, e se questo non fosse sufficiente, io non ci trovo niente di scandaloso nel programmare sedute terapeutiche, con accordi specifici, con ospedali anche del continente. L’importante è farle». (cr. co.)

