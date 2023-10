Al Marina Cafè Noir  in anteprima in Italia c’è Annabel Streets 

Prosegue oggi a Cagliari la XXI edizione del Marina Cafè Noir. Al Giardino sotto le mura si omincia alle 18.45 con le note di Licia Svein, cantautrice sarda con il cuore in Toscana, vincitrice di premi importanti come Arezzo Wave Sardegna.

Alle 19 appuntamento con Enrico Brizzi che sarà intervistato dallo scrittore Flavio Soriga su “Enzo. Il sogno di un ragazzo” (Harper Collins). A seguire Fabio Geda che torna a raccontare il mondo dei ragazzi con “La scomparsa delle farfalle” (Einaudi Stile Libero) con Federica Antonacci. Alle 21 l’appuntamento internazionale che segna la prima volta in Italia di Annabel Streets, romanziera e saggista inglese, firma del Guardian e di Telegraph. Il suo “Frieda” è stato libro dell’anno per il Times nel 2018, ma a Cagliari – in dialogo con Eva Garau - sarà protagonista con il saggio “Sul camminare” (Add). Alle 22 l’editore Marco Cassini presenta l’ultimo lavoro di Sur dedicato alla grande attivista femminista Grace Paley: “Una donna ha inventato il fuoco e l’ha chiamato ruota”, antologia che raccoglie una cinquantina di poesie. A dare voce alle sue poesie l’attrice Emilia Agnesa. Sul solco della poesia anche l’incontro delle 22,15, declinato però sul versante ironico e sentimentale grazie all’irresistibile umorismo di Guido Catalano, protagonista del reading tratto dal suo ultimo libro “Smettere di fumare baciando” (Rizzoli). Dalle 23 il concerto dei Dancefloor Stompers.

