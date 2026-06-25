Al Maria Bambina  l’attività sportiva come terapia 

Da pazienti a atleti. Domani il Centro di riabilitazione di eccellenza nazionale “Santa Maria Bambina” apre le sue porte per la quinta edizione dell’open day dedicato alle discipline paraolimpiche. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Nostra Signora del Rimedio onlus, si svolgerà dalle 9 alle 12.30 nella sede a pochi passi dalla Basilica del Rimedio.

L’open day sarà l’occasione perché le persone con disabilità possano conoscere le diverse attività consigliate per recuperare problemi fisici e psicologi oltre che le difficoltà relazionali e poter realizzare il pieno reinserimento nella vita sociale. Grazie alla collaborazione con il Comitato italiano paraolimpico Sardegna, sarà possibile assistere a dimostrazioni su discipline quali il calcio balilla, la scherma, il tiro con l’arco, il nuoto e la vela. Alcuni ex pazienti del Centro che oggi praticano attività sportiva (alcuni a livello regionale e nazionale dall’amatoriale all’agonistico) racconteranno le loro esperienze e la strada percorsa per raggiungere il recupero pieno. Le porte del Maria Bambina saranno spalancate a società sportive, amministratori e chiunque voglia conoscere la parte sportiva del Centro e dalla Fondazione diretta dal canonico Gianfranco Murru.