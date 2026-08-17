Al mare si va con l’autobus, 5mila biglietti in un mese 

Oltre 5mila passeggeri in un mese, con una media di 150 bagnanti al giorno saliti a bordo e diretti verso il mare. La linea sperimentale del bus Ctm per le spiagge quartesi, voluta dal Comune che ha finanziato il nuovo servizio estivo con parte degli incassi dell’imposta di soggiorno, si conferma un successo.

In tanti alle fermate

«Un primo bilancio decisamente positivo», il commento dei vertici dell’azienda di trasporto pubblico locale e dell’assessorato comunale alla Mobilità.La maggior parte dei passeggeri continua a utilizzare il servizio per Mari Pintau e Kal’e Moru, meno le persone che su prenotazione - dal giorno prima - scelgono Geremeas. L’esordio del 4 luglio aveva fatto ben sperare: tanti giovani alle fermate, e persino qualche turista fra i passeggeri della prima corsa partita da via Beethoven. Circa mille i bagnanti saliti a bordo della navetta nella prima settimana, con numeri in crescita come risulta dal bilancio dopo un mese. «I 5.315 passeggeri trasportati dal 4 al 29 luglio sono un primo risultato significativo per un servizio sperimentale che punta a cambiare le abitudini di spostamento verso il litorale», il commento del presidente del Ctm Fabrizio Rodin e dell’assessora alla Mobilità Romina Mura. «La risposta sembra quindi confermare la validità dell’idea: raggiungere il mare con il trasporto pubblico senza pensare al traffico, alla ricerca del parcheggio e contestualmente dando un contributo per decongestionare la strada costiera».

Tutta la settimana

La linea sarà attiva in via sperimentale sino al 13 settembre, ma già si valuta la conferma del bus estivo dedicato alle spiagge quartesi come servizio fisso. «Con ancora diverse settimane di stagione balneare davanti, i numeri della navetta potrebbero crescere ulteriormente», aggiungono Mura e Rodin, «offrendo indicazioni preziose anche per valutare il futuro del collegamento e l’eventuale consolidamento del servizio».La linea - ricordano dall’azienda di trasporto pubblico - è operativa tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Sedici le fermate previste lungo il percorso, con i due capolinea in via Beethoven - vicino al Palazzetto dello sport con tanto di parcheggio di scambio a disposizione - e l’altro al Kal’e Moru. ( f.l. )

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