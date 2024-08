Al mare senza regole, pioggia di multe 

Le auto lasciate in sosta sui marciapiedi sia nei pressi del maneggio che dopo l’ospedale marino, ma anche sterrati, cunette e aiuole occupate abusivamente dai veicoli, sistemati spesso in doppia fila. Poi i camper, tanti, che in assenza di un’area attrezzata autorizzata colonizzano un po’ ovunque i piazzali e le spianate, restando sul filo della violazione perché vige il divieto di campeggio. Insomma, la prima domenica d’agosto al Poetto è già emergenza per la sosta selvaggia, con decine di automobilisti che si sono ritrovati la multa sul parabrezza e Polizia Locale costretta agli straordinari per sanzionare chi viola le regole.

Le polemiche

«La verità è che ci sono pochi parcheggi», lamenta Paola Vinci, che per trascorrere ieri mattina qualche ora in spiaggia ha dovuto inventarsi dove lasciare l’auto in via Lungo Saline, «Spero di non prendere la multa al mio ritorno, ma ho fatto tre volte il giro e non c’è un posto dalla prima alla quinta». Alle 10 lo sterrato di Marina Piccola era già pieno, così come l’area sosta interna. Nelle vie d’accesso al litorale non c’erano ingorghi, ma decine di automobilisti giravano per cercavano inutilmente uno stallo libero. «In situazione di emergenza bisognerebbe consentire il parcheggio anche nelle vie interne», commentavano ieri un gruppo di persone in piazza Arcipelaghi, ancora in parte occupata dai lavori, «invece le strade del quartiere sono tutte riservate ai residenti e si rischia la rimozione con l’autogrù». A testimoniare l’emergenza, la sfilza di auto con multe sul parabrezza che si notavano poco prima di mezzogiorno nei pressi della “Quinta”.

Area camper

Non trovando in città un’area attrezzata per la sosta con servizi, molti camperisti (anche stranieri) hanno deciso di occupare alcune aree sterrate nei pressi dell’ospedale Marino o vicino al confine con Quartu. Il problema è che il Codice della strada consente la sosta a questi mezzi, così come alle roulotte e agli autocaravan, in qualsiasi posto dove non sia espressamente vietato con una apposita segnaletica. A patto è che non sia “abitato”. In pratica – per dirla in parole povere – deve trattarsi di una vera sosta, magari per andare al mare, e non di un “campeggio”. E nei giorni scorsi sono scattati dei controlli anche per scongiurare che si creassero insediamenti con intere carovane. Al momento non è ancora trapelato se vi siano state delle sanzioni.

I rischi in mare

Non solo sulla terraferma, ma anche in mare si registrano alcune segnalazioni da parte dei bagnanti di violazioni ai codici di comportamento che regolano la sicurezza di chi sta in spiaggia. Alcune barche sono state viste avvicinarsi pericolosamente alla spiaggia, mettendo in pericolo l’incolumità di chi stava nuotando. In qualche caso, invece, alcune piccole imbarcazioni si sono avvicinate pericolosamente alla scogliera di Sant’Elia e di Cala Fighera dove ci sono divieti per il rischio crolli di massi dal costone. A sorvegliare che non vi siano violazioni da parte dei natanti ci sono gli uomini della Capitaneria di Porto, sempre attenti a far convivere in sicurezza l’attività del porticciolo turistico di Marina Piccola (con anche la vicina corsia per l’uscita dei surfisti) e l’imponente mole di giovani che affolla l’arenile della “Prima fermata” e lo specchio d’acqua antistante alla Sella del Diavolo. Promontorio che, anche ieri, è diventato il soggetto più suggestivo per tanti turisti – anche croceristi – che hanno voluto fare i selfie dalla spiaggia, immortalandosi con quella che è ormai l’immagine-simbolo della città.

