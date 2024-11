«Al mare pochi servizi e tanti rifiuti» 

Verso i colleghi è critico, ma avanza anche alcune proposte e idee in vista della stagione estiva 2025. Con la speranza che i suoi consigli vengano presi in considerazione. Analizzando l’estate appena trascorsa il sindaco di Nurachi Renzo Ponti fa sapere che mai come quest’anno nel suo paese ci sono stati tanti turisti, questo grazie alle tante case vacanza, circa 40, e anche un piccolo albergo. Ponti critica però fortemente l’operato dei colleghi che amministrano i comuni costieri a pochi chilometri dal suo. «Abbiamo ascoltato purtroppo tante lamentele - spiega Ponti - Peccato, anche perché ci vorrebbe poco per offrire più servizi vicino al mare».

Le critiche

Renzo Ponti punta il dito soprattutto sulla gestione dei rifiuti: «I vacanzieri che hanno alloggiato da noi hanno raccontato che in tutte le spiagge di Cabras, San Vero Milis e Cuglieri, era presente un'enorme quantità di immondizia a pochi chilometri dal mare - ha detto - Per i turisti non è una bella cartolina. Trovo che sia assurdo non riuscire a fermare gli incivili». Ponti tocca anche un altro tasto dolente: i pochi servizi offerti a breve distanza dall’acqua cristallina: «Nel 2024 non possiamo non mettere a disposizione bagni e docce - dice ancora - Anche perché stiamo parlando di territori dove la tassa di soggiorno si paga già da tempo».

Le proposte

Lamentele anche per quanto riguarda la sosta a pagamento. «Ma com'è possibile che ancora nessuno abbia pensato e quindi proposto un abbonamento unico per tutte le spiagge dell’Oristanese? - dice Ponti - Ci sono stati turisti che la mattina hanno visitato una zona e la sera un’altra. E pagato quindi due volte. Un abbonamento sarebbe molto più comodo e spingerebbe i vacanzieri a visitare più territori». Il sindaco di Nurachi fa lo stesso discorso per quanto riguarda i trasporti. «Come è possibile che ancora nessuno dei miei colleghi abbia pensato di mettere a disposizione un mezzo che trasporti i turisti in tutte le spiagge? In tantissimi, soprattutto chi ha raggiunto la Sardegna in aereo, quest’anno ci hanno chiesto come raggiungere varie zone del Sinis e noi purtroppo non abbiamo potuto dare risposte concrete. Non possiamo pensare che il turista qua da noi venga solo per il mare. Dobbiamo iniziare a offrire servizi. In tante zone mancano anche quelli primari». Altra lamentela: scarse possibilità per trascorrere il dopocena. «Un punto sul quale al Comune di Cabras non può essere detto nulla, visto che per ogni notte ha organizzato un evento. Ma negli altri territori quasi nulla. Le mie non sono critiche ma proposte. Sono pronto a collaborare anche io, nonostante nel territorio di Nurachi non non ci siano spiagge».

