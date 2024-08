Al mare in bici lontano dai pericoli 

Troppi pericoli nelle strade trafficate e dissestate del Sulcis: esiste un modo alternativo, sicuro, salutare ed economico per arrivare sulle due ruote da Carbonia alle spiagge o ai siti archeologici e naturalistici più affascinanti. E senza calpestare, se non per cause di forza maggiore e veloci attraversamenti, un centimetro di strada asfaltata.

La passion e

Da qualche anno la bici-mania e la grande passione di un esercito crescente di cicloamatori in mountain bike, ha permesso di (ri)scoprire sentieri e tracciati dimenticati da decenni e che di fatto dimostrano come il Sulcis sia molto più interconnesso di quanto si creda. Grande merito di questo modo diverso di vivere il territorio (e l’estate) si deve alla perseveranza di chi ogni giorno ha studiato prima magari su Google Maps e poi concretamente sul campo concretamente, decine di percorsi. Poi alla Provincia Sud Sardegna che ha realizzato chilometri di pista ciclabile, ricalcando l’ex ferrovia, che hanno reso Carbonia un trampolino di lancio per le escursioni. E senza dimenticare Giorgio Pani, scomparso alcuni anni fa, precursore di questa disciplina, cui è stata dedicata la pista ciclopedonale che parte da Is Gannaus. «Non è un caso se è nato il nostro comitato Ciclovie meridionali sarde – analizza Lino Diana, del cui comitato è presidente – l’ideale è creare delle bretelle in ogni Comune in modo che il territorio sia interamente percorribile in bici senza sfiorare l’asfalto».

I percorsi

Ad esempio, si scopre che Carbonia-Porto Pino con 90 minuti di pedalata lontana da statali, provinciali o comunali, non è una missione impossibile. Si arriva alle dune bianche a costo zero e seguendo percorsi diversi. Uno parte da Carbonia, segue la ciclabile sino a San Giovanni Suergiu, devia a Tratalias, oltrepassa la diga, si insinua sino all’incrocio fra la statale 195 e Villarios e poi da Is Solinas è un gioco da ragazzi sfruttare la miriade di stradine interne. Una variante passa a ovest di San Giovanni, sfiora le saline, giunge a Porto Botte, interseca Is Solinas e su Portu de su trigu e sfocia a Porto Pino. Un’altra variante l’ha sperimentata Christian Reina, di Carbonia, della Sulcis bike cross country, da anni invidiabile conoscitore della miriade di sentieri: «Giunti a Giba si arriva a Sant’Anna Arresi e poi ci si dirige verso le dune: con pazienza grazie a tanti appassionati abbiamo scovato nelle campagne decine di tracciati alternativi che talora consistono in sentieri stretti». Le sorprese, anche spiacevoli, sono dietro l’angolo: «I gestori delle saline hanno chiuso un ponticello che obbliga a deviazioni faticose – rivela Mario Girau, altro cicloamatore - oppure ci si imbatte in recinzioni di terreni abbandonati da decenni lungo il litorale da Santa Caterina a Paringianu che si raggiunge con facilità». Cristiano Brundu, Dimonios Carbonia, ha scovato una linea diretta Carbonia-Porto Paglietto: «Da Cortoghiana a Nuraxi Figus, quindi sino a una cava dismessa e si sbuca a Capo Altano, affascinati anche da meraviglie archeologiche».

