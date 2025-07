Al mare con la droga: bagnino finisce nei guai 

Faceva in bagnino, ma spacciava anche droga. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato Manuel Podda, bagnino di 26 anni di Muravera residente a Castiadas. A incastrarlo, il blitz dei militari della Compagnia di San Vito dopo l’allarme lanciato da persone che frequentano la spiaggia di San Pietro a Castiadas. Coordinati dal maggiore Massimo Meloni, al termine dei loro accurati accertamenti, ieri hanno fatto irruzione nell’alloggio del bagnino trovando e sequestrando quasi 125 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 660 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

All’operazione hanno partecipato anche i militari della Stazione di Castiadas che da tempo seguivano i movimenti sospetti dell’indagato. Oggi l’udienza di convalida dell’arresto in carcere a Uta: Podda è difeso dall’avvocata Marcella Cabras. (red. pro.)

