Al mare con Fido? Ecco tutte le spiagge dog friendly  

Spiaggia per cani o spiaggia da cani? Nel Sulcis Iglesiente la risposta cambia a seconda del lido che si sceglie per gli amici a quattrozampe.

La differenza la conoscono bene sanno bene i proprietari del miglior amico dell’uomo che per far vivere l’estate al mare anche a Bobi o a Stellina, vanno a Funtana bau, litorale animal frendly, a Gonnesa . «L'iniziativa è stata pensata per rispondere a una crescente domanda da parte di tanti cittadini che desiderano un'area attrezzata dove poter trascorrere del tempo di qualità con i loro animali - spiega il sindaco Pietro Cocco - il personale a cui abbiamo affidato la gestione svolge bene il proprio lavoro. È un progetto che nasce dall'idea di rendere la nostra spiaggia sempre più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti. Offre ai cani un luogo sicuro e accogliente dove poter giocare liberamente, socializzare con altri cani e godersi il mare in totale tranquillità». La domanda è crescente e il servizio è completamente gratuito.

«A Masua e Portu Cauli - dice il sindaco di Iglesias Mauro Usai - non ci sono aree dedicate ai cani e, vista la piccola dimensione, purtroppo, sarà difficile individuarne anche in futuro. Tuttavia nel litorale del Comune di Gonnesa, molto vicino ad Iglesias, Funtana bau soddisfa le esigenze del territorio. Da proprietario e amante degli animali, credo che sia una cosa ottima e civile”.

Il Comune di Carloforte , con gestione propria, riesce a soddisfare la richiesta con uno spazio idoneo. La porzione del litorale dedicata agli animali è delimitata da barriere fatte con pali di castagno. «La gestione non è semplice - precisa il sindaco Stefano Rombi - esiste da circa dieci anni, riteniamo che sia un servizio necessario. Si tratta di un'area utile non solo per i turisti, ma anche per i residenti possessori di cani». Situazione simile a Sant’Antioco : «Nel nostro Comune non ci sono spazi attrezzati da poter essere definiti spiaggia per cani - dice il sindaco Ignazio Locci - ma esiste uno spazio libero a Is Pruinis. Se ci fosse qualche associazione disponibile a prendersene cura e gestirla sarebbe possibile organizzare degli spazi appositi». A Masainas , il sindaco Gianluca Pitoni, l’area cani l’ha inserita nel Pul, lungo la spiaggia di Is Solinas dove è previsto l’accesso agli animali domestici esclusivamente nell'area riservata mentre a Giba «purtroppo non abbiamo uno spazio riservato - dice il sindaco Andrea Pisanu - a me non dispiacerebbe, ma mai nessuno si è proposto per realizzarlo». «Da noi, in località Punta trettu, - dice infine la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai - gli amici a quattro zampe possono accedere anche se la zona non è attrezzata».

Infine a Porto Pino, litorale di Sant’Anna Arresi dove fino ad alcuni anni fa la spiaggia animal friendly era un fiore all’occhiello per l’intero territorio, «attualmente lo spazio dedicato ai cani è sempre lo stesso, tra la prima e la seconda spiaggia ma non è gestito da nessuno – dice il sindaco Paolo Dessì – l’accesso è libero e al momento non ci sono progetti per riavviare l’area animal friendly».