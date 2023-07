Al Man un Matisse a tutto volume 

Per spiegare l’evento basta una foto. Non è in mostra, adorna le pagine social di un museo che fin dalla sua nascita semina tracce virtuose. Raffigura la direttrice del Man di Nuoro, Chiara Gatti. Lo sguardo è apparentemente severo, di chi sente il peso della responsabilità ma soprattutto di chi non vuole perdersi nemmeno una sfumatura di quell’oggetto modellato dal genio di Henri Matisse. Meraviglia da accarezzare con guanti immacolati.

Prima nazionale

È il rispetto assoluto che si deve a uno dei più grandi artisti del Novecento, celebre per i suoi dipinti e i suoi colori, da ieri in mostra nel cuore della Barbagia con le sue sculture. Sì, l’esposizione Metamorfosi sarà visitabile fino al 12 novembre, in prima nazionale, nelle sale di via Satta.

Nuovi orizzonti

La struttura museale nuorese ha deciso di solcare strade nuove, di dedicare una mostra alla scultura dell’artista francese. Il disegno espositivo, a cura di Chiara Gatti da un progetto di Sandra Gianfreda, rilegge e adatta agli spazi del Man il concept inedito e complesso della mostra “Matisse Métamorphoses” organizzata nel 2019 dalla Kunsthaus di Zurigo e dal Museo Matisse di Nizza. «Ai visitatori presentiamo un Matisse diverso», spiega la direttrice del museo barbaricino: «Non è il pittore, quello delle stanze o dei paesaggi, ma è il Matisse affascinato, attratto, sedotto dalla figura umana. Dalle sue modelle che diventano il soggetto principale della sua scultura. Sì, proprio la scultura è l’argomento principale di questa esposizione che vede Matisse svelare la sua passione per la terra cruda che friziona tra le mani e che gli serve per riflettere sulla terza dimensione. Su come lo spazio ruoti intorno alla forma».

Oltre la tela

Il percorso offre sequenze di bronzi, datate dai primi anni Dieci agli anni Trenta. Al Man la scultura di Matisse viene posta in relazione con i soggetti di una vita, le sue magnifiche ossessioni legate alle forme femminili, alle attitudini e alla plasticità dei volumi. Tutto possibile attraverso circa 30 sculture e una ventina fra disegni, incisioni, fotografie d’epoca e pellicole originali. Dunque, la produzione artistica di Henri Matisse si fa largo, è sconfinata. La fama è planetaria, ma il paradosso emerge subito: le sue opere scultoree sono infatti poco conosciute nelle pieghe più sottili della sua ricerca.

La doppia anima

Ecco spiegato l’approccio nuorese: caparbio, insolito, differente. Sì, perché sebbene la pittura sia sempre rimasta la sua modalità espressiva dominante, il suo primo linguaggio, il genio transalpino ha condotto in contemporanea una riflessione sulla scultura e sull’incisione. D’altronde, della sua versatilità non ha mai fatto mistero. Nel 1947 pronunciava queste parole: «Mi piace modellare, tanto quanto dipingere». Insomma, quasi ottant’anni fa Henri Matisse metteva sullo stesso piano pittura e scultura. Come dire, il colorista impera, ammalia, ma quella doppia anima votata alla materia svetta, è impossibile accantonarla. Anzi, appare così evidente che merita di essere accostata a quella di altri grandi scultori del Ventesimo secolo. Da Brancusi a Giacometti, da Boccioni a Wotruba.

Lai, Eielson, Guareschi

I riflettori sono puntati sull’estro di Henri Matisse, perlopiù, e non poteva essere altrimenti data la caratura dell’artista e il suo nome capace di attirare anche chi non ne conosce a fondo l’opera. Il Man, però, presenta ai suoi visitatori anche altre due esposizioni di livello, fino al 17 settembre. Con “100mila stelle” va in scena l’emozionante incontro tra due artisti-amici: da una parte Maria Lai, dall’altra Jorge Eielson. A cura di Elisabetta Masala, da un’idea di Marina Affanni e Chiara Gatti, la mostra evidenzierà il profondo legame intellettuale e affettivo, cementato dall’Isola, tra l’artista ogliastrine l’amico peruviano. Con “Je m’appelle Olympia”, infine, spazio alla creatività di Alice Guareschi e a un allestimento site-specific articolato in 16 fotografie.

