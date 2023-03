Al Man il 2023 parte con quattro mostre 

Arte, architettura, fotografia e tessitura. Archiviati i successi e le presenze da record grazie a Picasso e al capolavoro Guernica, il Man di Nuoro volta pagina e si fa in quattro. Quattro progetti, spalmati su altrettanti piani di visita. E sullo sfondo la città ucraina di Odessa, con la sua celebre scalinata. Senza dubbio la parte più accattivante che la struttura museale barbaricina porgerà ai suoi visitatori, fino al prossimo 25 giugno.

Ponte culturale

Ecco “Odessa Steps, La scalinata Potëmkin fra cinema e architettura”, a cura di Giovanni Tuzzolino e Federico Crimi. Nell’ultimo piano del museo di via Satta prende vita una mostra inedita, dedicata alla storia e al mito della scalinata di Odessa, rinominata dalla cultura popolare la “Scalinata Potëmkin”, grazie alla fortuna del celebre film di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, “La corazzata Potëmkin” del 1925. Il progetto originario di quella scala capace di collegare il mare e il cuore della città fu siglato, negli anni trenta dell’Ottocento, dall’architetto Francesco Carlo Boffo. Un uomo dalla biografia misteriosa, per decenni, in bilico fra una tradizione orale che lo legava alla Sardegna e nuovi tasselli documentari che la mostra rivela grazie a recenti scoperte d’archivio.

Scatti d’autore

Sono quelli di Olivo Barberi, assemblati con maestria nell’esposizione “Twelve ee h s nine, Dolmen e menhir in Sardegna”, a cura di Marco Delogu e Chiara Gatti. Un progetto nell’ambito di AR/S - Arte Condivisa in Sardegna. «Questo racconto ha una gestazione molto lunga», spiega Olivo Barberi: «Qui ho trovato un tesoro che ho cercato di strutturare in tre viaggi. Al Man abbiamo 60 scatti. Questi megaliti sono stati rispettati dalle intemperie e dall’uomo». Così, spazio all’estro di uno dei maggiori fotografi italiani contemporanei. L’artista ha immortalato quel patrimonio sconfinato composto da megaliti, dolmen e menhir disseminati sull’Isola, secondo logiche ancora non chiare.