Al Maggio dei Libri si legge anche in cortile 

Bari Sardo aderisce per il secondo anno al "Maggio dei Libri", la campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Sono tante le attività organizzate per i più piccoli e per gli adulti già avviate nel mese di aprile e che andranno avanti per tutto maggio. Tra le iniziative in calendario che si terranno in biblioteca, nelle scuole e nel cortile del Comune ci sono incontri con autori e gruppi di lettura. Tra le varie "Biblioteca fuori di sé" una serie di laboratori creativi e letture animate che si tengono ogni sabato del mese di maggio dedicati a bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11. «Crediamo profondamente nella cultura come motore di crescita individuale e collettiva, e iniziative come questa ne sono la prova - afferma l'assessora alla cultura, Francesca Uda - un ringraziamento speciale va alla nostra bibliotecaria, Susanna Floreddu, il cui impegno è fondamentale per il successo delle attività culturali. Siamo inoltre orgogliosi di aver ottenuto la qualifica di 'Città che legge', riconoscimento che valorizza il lavoro svolto finora e ci sprona a continuare su questa strada». (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA