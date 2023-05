Al Madn si parla dell’acropoli di Santu Teru 

Con l’arrivo della primavera riprendono, puntuali, le proposte culturali del Museo archeologico Domu Nosta (Madn). Oggi dalle 17.30, nella sede del museo civico in via Scaledda 1 (in pieno centro storico), si terrà l’incontro “L’acropoli di Santu Teru: le nuove ricerche dell’Università di Cagliari” promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa Sa Domu Nosta. Interverranno gli esperti Carlo Del Vais, Marco Giuman, Dario D’Orlando e Michela Collu. «L’equipe dei ricercatori dell’Università di Cagliari condividerà con il pubblico gli esiti della prima campagna di scavo che lo scorso settembre li ha visti impegnati sull'altura di Santu Teru», dice Elisabetta Frau, responsabile scientifico del Madn e del Parco archeologico Monte Luna. Il sito di Santu Teru, connesso all’importante necropoli monumentale di Monte Luna, conserva i resti di un vasto abitato punico-romano, sino ad ora poco indagato. «Le attività di indagine archeologica, condotte nel 2022 e dirette dai docenti Carla Del Vais e Marco Giuman, hanno iniziato a mettere in luce diverse strutture monumentali, a conferma dell’importanza rivestita dal centro posto a controllo della fertile regione della Trexenta», conclude Frau. (sev. sir.)

