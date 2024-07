Al MaC di Lula si celebra Angelo Bozzola 

L'arte deve essere la vita e deve appartenere a tutti affermava Marina Abramovic ed è evidente che alla riflessione di questa straordinaria artista Serba, famosa per le sue performance, Domenico Fumagalli e Mariolina Mannia mecenati del MaC Lula si ispirano costantemente. Continua infatti l'affascinante viaggio del Museo di Arte Contemporanea lulese, nella presentazione di mostre dedicate ai maestri del ’900 Italiano. Giovedì 27 giugno scorso alle 18.30 è stata inaugurata la mostra dedicata a Angelo Bozzola, l'artista che Vittorio Sgarbi definì «dalle radici contadine e il respiro cosmopolita» scomparso nel 2010. La mostra, dal titolo “Angelo Bozzola - Il modulo infinito”, è stata inaugurata alla presenza di Chiara Gatti, direttrice del Man di Nuoro e rimarrà aperta fino al 29 settembre prossimo.

Arte concreta

Sin da giovanissimo (aveva soli 14 anni quando vinse il suo primo concorso con una scultura in legno) Bozzola si è sempre interessato all'arte e al disegno industriale per poi approdare alla pittura e alla scultura, aderendo nel 1954 al Movimento Arte Concreta, che fra i fondatori annovera nomi del calibro di Gillo Dorfles, Gianni Monnet, Bruno Munari e Atanasio Soldati. É degli anni successivi la sperimentazione sulla monoforma trapezio-ovoidale che da quel momento in poi caratterizzerà la sua costante ricerca artistica, liberandosi definitivamente da quegli orpelli ritenuti fondanti per gli artisti fino ad allora. L’arte di Bozzola come esplorazione di un mondo concreto in cui però la creatività impone passi diversi che esplicano in modo poetico il significato interiore degli oggetti, togliendo, come diceva Aristotele, la polvere della quotidianità dai nostri spiriti. Acquisito come codice universale nella sua sperimentazione, la monoforma trapezio-ovoidale, diventa la firma costante delle opere del maestro che, come egli stesso affermava, si rivela l’elemento principe per ogni sua ulteriore creazione pittorica e plastica. Un riferimento costruito nel tempo, con gli occhi rivelatori di un artista che ha saputo consegnare, attraverso una Fondazione che porta il suo nome, un modello tematico ed essenziale che ha trasformato le sue sperimentazioni in opere d’arte esposte nei musei di tutta Italia.

