Al Mac di Lula “Ho sognato di te”  di Giusy Calia 

Surrealtà e metafisicità, ironia e leggerezza sono le combinazioni su cui Giusy Calia costruisce la sua performance artistica dalla quale scaturisce la mostra “Ho sognato di te”, che sarà inaugurata domani, alle 18, al MaC Lula, il Museo diffuso di arte Contemporanea, in piazza Rosa Luxemburg nel centro del paese.

Nata a Nuoro, una laurea in lettere e filosofia, vanta un master in fotografia alla New York Accademy, Giusy Calia, «è artefice di un realismo onirico in cui le energie, sono fecondate nell’intermediaria dell’esperienza desta» come scrive la curatrice della mostra Annarita Punzo. «L’artista -dichiara Domenico Fumagalli, presidente del MaC Lula- ha percorso un tracciato formativo di grande qualità. Immaginando spazi fuori dal tempo, nella continua ricerca di una perfezione artistica interiore». Con la fotografia, alla quale si avvicina a soli quindici anni, riprende luoghi non iconici, spazi scartati e non degni di essere impressi nella memoria fotografica. Una sorta di caos che affascina l'artista, proiettandola verso la narrazione di spazi e tempi non consoni alla fotografia ma, in grado di raccontare la realtà, catturandone l'essenza. Attraverso essi, Giusy Calia crea nuovi spazi e mondi immaginari dove far muovere i propri personaggi e qui, in questo spazio e tempo nuovi, crea e realizza i primi video.

