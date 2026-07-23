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Ciclismo.
24 luglio 2026 alle 00:26

Al “Lunigiana” la selezione della Sardegna per Balliana 

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Prima la “Due giorni Ciclistica Internazionale Juniores di Vertova”, il 29-30 agosto in Lombardia, poi il prestigioso Giro della Lunigiana, dal 9 al 12 settembre in Liguria: prende forma il calendario di avvicinamento al Mondiale per Enrico Balliana. Le speranze di essere convocato dal commissario tecnico della Nazionale Juniores, Dino Salvoldi, per il diciottenne di Arborea passano anche da queste due importanti gare. La maglia tricolore conquistata ad Atina non gli garantisce un posto per la rassegna iridata di Montreal (il 22 settembre la prova della categoria), alla quale lui tiene molto. Tra l’altro si svolge sullo stesso circuito sul quale, esattamente mezzo secolo fa, il suo team manager alla Ecotex Zero24, Giuseppe Martinelli, conquistò la medaglia d’argento olimpica ai Giochi del 1976.

Per questo e per onorare la sua maglia tricolore, il Comitato Sardo della Federciclismo ha deciso di fare uno sforzo per iscrivere la rappresentativa regionale al “Lunigiana”, la più importante gara a tappe per Juniores in Italia (e non solo). Una squadra che sarà composta da quattro corridori, con Enrico e Andrea Balliana, Luca Biancu e Mattia Folegani (più forse un quinto). «Avendo il campione italiano ci sembrava giusto fare uno sforzo per portarlo. È una competizione molto dura, in cui c’è il meglio del panorama italiano ed europeo», dice il presidente Stefano Dessì. Nel 2018 l’ultima volta della rappresentativa sarda (Porta, Pitzanti, Satta, Farris, Cudoni) in un’edizione dominata da Remco Evenepoel. ( c.a.m. )

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