Al Lixius si paga, giro di vite sui controlli anti vandali 

Ingresso a pagamento per il Lixius. Ripristinato il badge per usufruire dell’impianto sportivo. Dal 20 novembre, chiunque voglia accedere alla struttura per la pista di atletica, il campo da calcio o il campo da padel, dovrà avere con sé il badge nominativo che sarà rilasciato dal Comune una volta fatta richiesta online e pagato l’abbonamento. Il costo del badge è di 10 euro e sono previste diverse fasce di abbonamenti: mensile, da 10 euro, semestrale, da 55 euro, annuale da 100 euro. Per gli under 16 e gli over 65, l’ingresso è gratuito. Scaduto l’abbonamento, il badge verrà disattivato fino al pagamento per la riattivazione. Il badge è individuale e consente l’accesso al solo titolare e, per le società sportive che utilizzano il Lixius, ai soli tesserati e in determinati orari. Vladimiro Vacca, consigliere delegato allo sport, commenta: «Era necessario regolamentare l’accesso per preservare la struttura. Si sono verificati negli anni episodi spiacevoli che hanno danneggiato un bene pubblico che ha un valore inestimabile per la nostra comunità. Cercheremo di reinvestire in quella struttura i proventi degli abbonamenti, così da dare maggiori servizi a chi la utilizza. Anche chi usufruisce del campo da padel dovrà rivolgersi alla società che lo gestisce e utilizzare il badge». (p. cam.)

