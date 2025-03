Al Lirico il violoncello di Mario Brunello 

Cesare Carta presenta “Ti confesso” romanzo giallo ambientato in una Sassari descritta con dovizia di particolari, anche inediti, pubblicato da Dbe Barbaro editore, domani alle 18 al Vecchio Mulino, in via Frigaglia 5. La trama: la moglie separata del barbiere Mario Secchi, dopo essersi confessata con Don Proto e averlo reso edotto di una scoperta che fa rabbrividire il sacerdote, viene trovata morta nella sua camera da letto dal marito che viene arrestato per omicidio. Don Proto scompare e il responsabile della sicurezza della Questura viene ucciso.

“Visioni sarde”

Si chiude mercoledì alle 18.30 a Meana Sardo il ciclo di proiezioni a ingresso libero dedicate al giovane cinema sardo in formato breve. La rassegna “Visioni sarde”, oltre a offrire una panoramica sulla vitalità della cinematografia isolana e a promuovere i nuovi talentuosi registi isolani, si è rivelata un prezioso strumento di riflessione e discussione sulle tematiche sociali e culturali dei nostri giorni. Nella serata finale saranno proposti i film “Ranas” di Daniele Arca, “Dalia” di Joe Juanne Piras, “Ti aspetto qui” di Gabriele Brundu.

Il concerto

Domani alle 20.30 (turno A) è in programma, in un’unica, imperdibile serata, il decimo appuntamento della Stagione concertistica 2024-2025 del Teatro Lirico di Cagliari che prevede il ritorno in città del violoncellista Mario Brunello. Il programma prevede l’esecuzione di: Sonata n. 2 in la minore per violino BWV 1003, Partita n. 3 in Mi maggiore per violino BWV 1006, Sonata n. 3 in Do maggiore per violino BWV 1005 di Johann Sebastian Bach. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 75 minuti circa compreso l’intervallo.

Il romanzo

Il viaggio della famiglia Tanchis, nata dalla penna di Roberto Delogu, prosegue verso Sassari: venerdì alle 18 lo scrittore cagliaritano porterà il suo nuovo romanzo “Adesso sì”, edito da Il Maestrale, in un incontro organizzato nell’ambito del festival Éntula nella sede dell’associazione Costituente per Sassari in viale Umberto I 122. L’autore dialogherà con Alessandro De Roma.

