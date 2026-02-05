Al Lirico Franklin dirige Bomsori 

Un programma “tutto Mendelssohn” con alcuni tra i suoi capolavori. La stagione concertistica del teatro Lirico di Cagliari propone oggi e domani un concerto tra celebri pagine del compositore tedesco. A guidare l'orchestra del Teatro Lirico sarà Christopher Franklin, esperto direttore e violinista americano che ritorna a Cagliari dopo aver diretto nel 2013 e 2014 le mozartiane Così fan tutte e Il flauto magico. Debutto a Cagliari per la solista Bomsori, giovane virtuosa del violino sudcoreana, all'anagrafe Bomsori Kim, in arte "Bomsori "Suono di primavera". Al suo attivo ha numerosi riconoscimenti e premi nei concorsi internazionali di violino. Il programma musicale prevede: Sogno di una notte di mezza estate, ouverture da concerto in Mi maggiore op. 21; Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64; Terza Sinfonia in la minore "Scozzese" op. 56 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

