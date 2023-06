Al Lirico “100 note” per padre Puggioni  

Con il concerto “100 note per padre Giovanni” della Salon Orchester si sono conclusi al Teatro Lirico gli eventi che hanno celebrato il centenario della nascita del Servo di Dio padre Giovanni Puggioni, nato a Borore il 16 giugno 1922.

Lo scopo del concerto era raccogliere fondi per la causa di beatificazione aperta in Cattedrale lo scorso 16 gennaio dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, anch’egli presente in platea. L’orchestra, composta dai primi elementi del Teatro Lirico e diretta magistralmente dal maestro Filippo Gianfriddo, è riuscita, attraverso l’esecuzione dei brani di Verdi e Strauss, nell’obiettivo di trasmettere alla platea gremita quel messaggio universale di fraternità e amore che, talvolta, solo la musica riesce a dare.

Messaggi che sono poi stati gli stessi che hanno sempre caratterizzato la vita di Padre Puggioni e delle sue opere: che si trattasse di aiutare i lebbrosi di Mosango, della costruzione di una scuola professionale a Kinshasa o dei tanti cagliaritani che ha conosciuto durante il suo lavoro apostolico con la Lega Missionaria Studenti di via Ospedale, il gesuita non ha mai mancato di portare la propria vicinanza e sostegno concreto al prossimo, a volte quasi più da padre putativo che da “semplice” sacerdote. Ed è stata proprio la presenza di tante persone in platea, la più luminosa testimonianza della sua opera terrena: una luce resa ancora più viva dall’esecuzione del più classico canto d’amore sardo: “No potho reposare”. Si è quindi voluto ricordare come, nonostante talvolta si possa perdere la retta via, in “unu mundu bellissimu” sia ancora possibile trovare comprensione e amore.

