Al Lingotto per Lussu, Satta e Atzeni 

Nella ritrovata armonia tra l’Associazione editori sardi e la Regione enta nel vivo l’avventura isolana al Salone del libro di Torino dentro lo Spazio Sardegna al Lingotto nello stand L117-K118 al padiglione 2. Un luogo che «è diventato un punto di riferimento – ha affermato l’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas – Quest’anno, grazie alla collaborazione di tanti soggetti, abbiamo costruito un programma di qualità, raccogliendo i frutti di questa unità. Celebriamo Salvatore Satta, Emilio Lussu e Sergio Atzeni di cui ricorre l’anniversario dalla morte. La stessa immagine grafica che la Sardegna porta al Salone è un’opera di Jenny Atzeni, figlia del compianto Sergio». Unità rimarcata anche dalla presidente dell’Aes Simonetta Castia.

Man incontra Satta

L’omaggio a Thomas Mann e Salvatore Satta – dei quali ricorrono rispettivamente i 70 e 50 anni dalla morte – sarà uno degli eventi principali in programma oggi. Alle 10.30, nella sala Granata del Padiglione 1 Angela Guiso, Stefano Brugnolo e Francesco Rossi discuteranno su “La letteratura europea in dialogo attraverso la lingua e il tempo” con la partecipazione dell’assessora della Cultura Ilaria Portas. In occasione della traduzione in tedesco de “La veranda”, romanzo giovanile di Satta, si traccerà un parallelo tra il libro e “La montagna magica”. L’incontro è in collaborazione con il Festival Mediterranea.

Oggi

Gli incontri nello Spazio Sardegna inizieranno alle 10 con il laboratorio “Pane e fiabe” di Enedina Sanna. Alle 11 Gianluca Medas presenta “Il cavaliere indomito” (Abbà) dedicato a Lussu. Si resta ad Armungia, ma in chiave femminile, alle 11.40 con “L’eredità delle donne di Casa Lussu” (Archivi del Sud) di Claudia Crabuzza, con Dilva Foddai all’organetto. Alle 12.20 Adriano Viarengo dialoga con Antonello Mattone e Salvatore Mura, autori de “Il Consiglio regionale” (Ilisso), bilancio dei 75 anni della massima assemblea sarda tra autonomia, trasformazioni sociali e modernizzazione dell’isola.Alle 15 si parla di archeologia con “La Sardegna e il Mediterraneo. In ricordo di Ercole Contu e verso il riconoscimento Unesco delle domus de janas” con Sara Mameli e Luisanna Usai, Condaghes e Cesim. Alle 15.40 sarà presentato con Roberto Sanna il romanzo “Sa bendidora di arroba” (Amicolibro) di Carmen Salis e Ivan Murgana. Alle 16.20 “Il ritorno”, con Marisa Salabelle (“La bella virtù”) e Giorgio La Spisa (“L’imprevedibile accade”), in collaborazione con Arkadia. Alle 17 il tema del body shaming è al centro del romanzo “Il corpo sbagliato” (Il Maestrale) di Francesca Spanu accompagnata da Lidia Sirianni Segue “Familienalbum” (Ischire) di Katia Fundarò in dialogo Carla Fiorentino. Alle 18.20 “Figure femminili tra letteratura e società” con Neria De Giovanni (“Grazia Deledda. Un Nobel in cucina”) e Claudia Origoni (“Non escludo il ritorno”), in collaborazione con Nemapress.Alle 19.20 l’assessora della Cultura Portas dialoga con Ottavio Olita, autore di “L’incontenibile forza della leggerezza” edito da IsolaPalma. Alle 20 Mauro Manca presenta “Fertilia” con Davide Rossi (Panoramika). Alle 20.30 la minirassegna “Sardegna frame by frame”, in collaborazione con Aes e Fasi, al Cinema Centrale, in via Carlo Alberto, propone il film “Il giorno del giudizio” di Marco Spiga con l’assessora Portas, il regista e Marco Moledda di Sardegna Teatro.

Domani

Sabato alle 10 il laboratorio sull’emigrazione Italia, Uruguay e Argentina degli alunni del Buonarroti-Volta di Guspini e Einaudi-Bruno di Muravera. Costantino Pes e Dario Maiore presentano “I condannati di Guido Cuileddu” (Taphros). A seguire Alberto Contu con “Pariri Carlu Marx” (Ediuni). Vannina Mulas e Laura Puppato, in collaborazione con Carlo Delfino e Raichinas e chimas con “Lina Merlin. Una storia di confino”. Alle 14 “Sard’excellence. Musica&parole” con Alberto Sanna e Andrea Andrillo con S’ard Music, Abbà e Eja tv. In occasione dei 40 anni del Premio Letterario Giuseppe Dessì, segue la presentazione della nuova edizione di “Donne Italiane. Le Sarde” (LibriLiberi) con Debora Arru, Anna Dolfi, Angelino Mereu, Nicola Turi e Antonella Cavallo. Alle 16 Pier Giorgio Pinna con Giampaolo Cassitta “Volpe 132. Libro bianco su un volo nero” (Mediando), sempre Cassitta con Pier Luigi Piredda presenta “Aria mossa” (Il Maestrale). A seguire, Alberto Pinna dialoga con Luciano Marrocu dell’ “Assassinio a La Sapienza. Avventure e turbamenti di professori allo sbando” (Edes), Tore Quartu e Mauro Mura illustrano “Innocenza in catene” (Domus de Janas). Sul tema “La sfida della traduzione dei capolavori letterari in sardo e in altre lingue minoritarie. Il caso di Sa die de su giudiziu di Salvatore Satta” si confrontano Franco Bronzat, Diego Corraine e Matteo Ghiotto (Papiros). Chiudono la serata “Ti confesso di Cesare Carta” (Barbaro Editore) e “Sperata speranza” di Danilo Mallò (La Zattera).

Domenica

Il 18 si parte alle 11 con Carlo Delfino e la collana “Lo sport si racconta” con Maria Antonietta Azara, Renato Copparoni, Mario Fadda, Umberto Oppus, Darwin Pastorin e Roberto Valentino. Attilio Mastino presenta con Antonio Ibba e Antonio Corda “La Sardegna nel mondo romano fino a Costantino” (Unicapress), prima di “Grazia Deledda nella riedizione di Cosima e Elias Portolu ”, con Stefano Lavra e Dino Manca (Isre). Alle 15 “Tra le mie corde” di Maria Gabriela Ledda con Bruno Gambarotta, Paolo Lusci e Mauro Palmas (IsolaPalma). Quindi “Quaderni verdi” di Federica Abozzi con Michela Magliona (Catartica) e “Subito dopo l’alba” di Rossana Carcassi, con Paolo Sorba. A seguire “Sardegna dimora antica degli dèi e di altri condomini…” di Giorgio Saba (Nor), “Memorie di uno sconosciuto. Il caso di B. Traven” con Matteo Pinna (WoM), “La Sardegna e l’Europa nell’Ottocento” con Angelo Mascia e Luigi Orrù (P.T.M.). Nella Sala Malva alle 18.30 “Danzatore delle stelle: In ricordo di Sergio Atzeni”, con Antonio Franchini, Giuseppe Ledda e Giancarlo Porcu, in collaborazione con “Mediterranea. Culture, scambi, passaggi”, incontro che segna l’avvio delle celebrazioni per i trent’anni dalla scomparsa del grande scrittore, poeta e traduttore. Infine il progetto a cura di Giulio Pisano “Luoghi letterari in Sardegna”. Tutti gli incontri sono in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Aes. (red. cult.)

