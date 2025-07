Al Lido del finanziere prevenzione oculistica 

Lo slogan era decisamente azzeccato: “La prevenzione non va in vacanza”. Non a caso, la campagna di prevenzione delle malattie degli occhi si è svolta proprio in un luogo di vacanza, cioè allo stabilimento balneare della Guarda di finanza al Poetto. Per due giorni, mercoledì e giovedì scorsi, al Lido del Finanziere lungo il litorale si è svolta la campagna di controlli oculistici gratuiti - ai quali erano ammessi non soltanto gli ospiti dello stabilimento balneare - promossa dalla sezione territoriale di Cagliari dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. L’iniziativa era organizzata dalla Iapb, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

Le visite in spiaggia

Sono stati i medici specialisti dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, coordinati dal direttore del reparto di Oculistica, Giuseppe Giannaccare, a collaborare con la sezione cittadina dell’Anfi (Associazione nazionale finanzieri d’Italia) per rendere possibile questa campagna di screening diretta alla popolazione. Tante persone si sono sottoposte a un controllo degli occhi, il cui scopo è prevenire le patologie. La “due giorni” ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni, associazioni e strutture sanitarie pubbliche.

Le fiamme gialle

La seconda edizione dell’iniziativa è il frutto dell’impegno delle fiamme gialle nei confronti della collettività e testimonia la costante vicinanza della Guardia di finanza e il suo essere una forza di polizia a fortissima vocazione solidale e sociale e anche vicina ai bisogni del territorio. Per questo valorizza tutte le attività a sostegno dei cittadini.

