Al liceo tre studenti da nazionale 

Edoardo Deplano, di Lanusei, primo classificato, al primo anno di liceo classico, ha ottenuto un punteggio di 27,35 in 40 minuti e 47 secondi. Seconda classificata, anche lei al primo anno di Classico, Ludovica Arra di Bari Sardo, con un punteggio di 26, 225 in 38 minuti e 21 secondi. A completare il podio, Lorenzo Cabras di Girasole, primo anno di liceo linguistico, indirizzo spagnolo. Lorenzo ha ottenuto un punteggio di 24,125 in 36 minuti e 6 centesimi di secondo. La media nazionale è di 23,12 punti quella regionale di 22,72 e della provincia 22,29.

Ottimi risultati non solo per il punteggio ottenuto, ma anche per il tempo impiegato, con numeri da record, essendo prove a tempo. La gara d’istituto si è svolta online, sotto un rigido controllo ed è consistita in una prova di conoscenza della lingua italiana: analisi grammaticale, analisi logica e del periodo e poi l’analisi e la comprensione di un testo.

Il Leonardo da Vinci verso le Olimpiadi di italiano. Tre ragazzi arrivano alle semifinali regionali e sognano le nazionali. Edoardo Deplano, Ludovica Arra e Lorenzo Cabras corrono per aggiudicarsi le semifinali regionali delle Olimpiadi di Italiano nella categoria Juniores. Nelle gare d’istituto hanno raggiunto un punteggio che supera abbondantemente la media nazionale. I tre ragazzi del biennio mirano in alto, alle competizioni con tutti i ragazzi della Penisola.

Sul tempo

Le prof

La referente del progetto per l’istituto superiore è la professoressa Manuela Peana che ha portato la scuola a partecipare all’iniziativa prestigiosa.

Edoardo Deplano e Ludovica Arra sono allievi della professoressa Maria Giovanna Lai, orgogliosa dei risultati ottenuti dai suoi studenti che hanno conquistato anche il quarto e settimo posto (rispettivamente Gioia Piras e Bianca Miglior). «È una iniziativa che la scuola porta avanti da oltre 10 anni che ha l’obiettivo di far mettere in gioco sia i ragazzi che gli insegnanti, per capire se si sta procedendo bene. Il dato interessante è che sono state superate di gran lunga le medie nazionali, a testimonianza che anche le nostre scuole hanno delle eccellenze che ci incoraggiano e ci stimolano a proseguire nel lavoro quotidiano. La scuola crede molto in questo tipo di iniziative perché sono un modo per motivare i ragazzi, per farli crescere e confrontarsi con i loro coetanei. Investiamo molto in questi progetti che danno prestigio alla scuola. I risultati sono tutti molto soddisfacenti. Sono iniziative in cui investiamo molto e che danno prestigio alla scuola che concepisce l’attività didattica in modo più ampio e non rigidamente tradizionale, così da motivare i ragazzi, stimolare l’entusiasmo e avere ricadute positive sul loro apprendimento». Gli altri ragazzi ad aver partecipato sono Sofia Meloni, Elena Aresu, Erika Loddo ed Emanuele Cuboni.

