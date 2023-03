Al liceo Motzo gli studenti imparano a fare i bibliotecari  

Via libera della Giunta al progetto per la promozione della lettura e l’educazione all’inclusione nel liceo Motzo. Un percorso di orientamento nato dalla collaborazione fra Comune e vertici della scuola superiore quartese.

Incontri formativi con gli esperti - laboratori, seminari, convegni - ma anche stage nella biblioteca comunale per i ragazzi, dove le studentesse e gli studenti coinvolti supporteranno l’attività degli operatori, imparando a conoscere ed erogare i principali servizi di prestito, ricerca catalogo, ricerca e sistemazione dei libri a scaffale e promozione della lettura. Avranno, inoltre, la possibilità di partecipare allo svolgimento di laboratori di lettura rivolti a bambini e di proporre altri tipi di iniziative aperte al pubblico. Fra gli obiettivi del percorso formativo c’è quello di promuovere, attraverso la lettura, processi di ascolto e inclusione, ma soprattutto di avvicinare le nuove generazioni al mondo dei libri e, più in generale, alla lettura. Non solo: con il progetto si vuole “favorire l’acquisizione del pensiero critico e di un uso efficace dell’informazione, creare un’azione sinergica tra insegnanti, studenti e intera comunità scolastica per la realizzazione della missione di inclusione e accoglienza che è propria della scuola”. E promuovere la biblioteca comunale quale luogo di incontro e di scambio culturale, organizzando attività, anche extrascolastiche, che incoraggino la coscienza civica e la sensibilità socio-culturali degli studenti quartesi.

