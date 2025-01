Al liceo Dettori una gara di lettura 

«Creare un ponte permanente tra le scuole della città e dell'hinterland per coinvolgere i ragazzi in una sfida entusiasmante».

Era l’obiettivo dichiarato – pienamente raggiunto – del progetto Legendi ludus, voluto dalla dirigente scolastica del liceo Dettori, Monica Ruggiu. Ieri una settantina di studenti delle scuole medie e del Classico di via Cugia si sono sfidati in una gara di lettura avvincente sul libro Oh, boy, il romanzo per ragazzi scritto dall'autrice francese Marie-Aude Murail. La gara, che si è svolta nellaula magna, è stata stata simile a “Per un pugno di libri”. Per mesi insegnanti delle scuole medie e del Dettori hanno lavorato insieme in un progetto per creare un ponte permanente tra le scuole della città e dell'hinterland per rafforzare nell’ambito delle attività curriculari gli aspetti delle discipline in un’ottica ludica e di scambio di esperienze tra pari.

All’iniziativa hanno partecipato gli studenti di una terza degli istituti comprensivi Randaccio.Tuveri-Don Milani-Colombo, Regina Elena e Su Planu che sono stati inseriti in squadra con ragazzi e ragazze delle due prime (A ed E) del Dettori.

