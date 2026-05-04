Al Liceo Da Vinci, Dante incontra l’intelligenza artificiale 

Tra letteratura e scienza la poesia di Dante dialoga con le tecnologie del presente. È il cuore della mostra “Le stelle di Dante: astronomia e poesia nella Divina Commedia”, realizzata dagli studenti della 4B del liceo scientifico “Da Vinci”, guidato da Giovanni Marcello, in occasione della quarta edizione di AstroSardegna.

Gli studenti hanno costruito un’esposizione composta da 22 pannelli dedicati ai canti della Divina Commedia, e una versione virtuale accessibile online sulla piattaforma ARTsteps. Il progetto, coordinato da Luciana Lai, Cristina Arras e Michela Medda, è il risultato di un percorso durato quasi due anni nell’ambito della Formazione Scuola Lavoro. Al centro 16 passi selezionati dalle tre cantiche, accompagnati da immagini generate con l’intelligenza artificiale. «Un processo tutt’altro che automatico - spiegano - per ottenere risultati coerenti e fedeli ai testi, gli studenti hanno dovuto progettare prompt complessi e dettagliati, lavorando sul linguaggio e sulle sfumature semantiche». La mostra si chiude con quattro pannelli dedicati a Tolomeo, Copernico, Galileo e Newton, raffigurati in un dialogo immaginario in latino sul confronto tra sistema geocentrico ed eliocentrico. A completare l’esposizione, il contributo della 4A che ha realizzato plastici tridimensionali delle cantiche, coordinati dai docenti Paola Murino e Calogero Militello. (f. me.)

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