Al liceo Bissiri mancano ancora le credenziali per i registri 

Nel primo anno scolastico senza autonomia dell'istituto comprensivo globale Filiberto Farci, persa con il dimensionamento formalizzato a gennaio, il liceo Bissiri continua ad avere problemi. Ancora non ci sono le credenziali per gli accessi ai registri elettronici, gli studenti per tre giorni, in segno di protesta, non sono entrati a scuola. I ragazzi della 5ª raccontano di «sentirsi dimenticati», spiegano, «da una presidenza troppo distante con cui anche comunicare tramite posta elettronica sembra non produrre risultati. Se le credenziali sono state attivate a fine ottobre alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo di Nurri non capiamo perché non siano state assegnate anche al liceo. Il registro elettronico», proseguono, «è uno strumento didattico per docenti e famiglie; la scuola dovrebbe garantire tutti gli strumenti utili alla didattica,».

Il preside, del comprensivo Zappa-Pitagora di Isili, Marco Saba, spiega che il problema delle credenziali è meramente tecnico: «I dati degli studenti necessari erano gestiti dal comprensivo Filiberto Farci attraverso due società in modo tale che, dopo lo scorporamento, a noi vengono inoltrati i dati complessivi di tutti i 136 studenti dei diversi gradi peraltro secretati attraverso dei codici. Impossibile individuare i 46 studenti iscritti al liceo; in questa situazione possiamo soltanto sollecitare la società a mettere in ordine le anagrafiche di nostra pertinenza».

