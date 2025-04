Al liceo 45 docenti universitari e due prorettori 

Grande partecipazione a San Gavino per la giornata di orientamento organizzata nel liceo “Marconi-Lussu”, nata in risposta alle linee guida del ministero dell’Istruzione e del merito, che prevedono moduli di orientamento di 30 ore, realizzabili anche attraverso proposte reticolari e coprogettate con le diverse istituzioni e agenzie formative del territorio. Un team di docenti della scuola, in collaborazione con la dirigenza e i rappresentanti degli studenti, ha invitato per un confronto diretto i docenti dell’Università di Cagliari e del Consorzio 1 di Oristano nonché il Crs4, l’Ersu e altri enti e associazioni del territorio. La risposta è stata positiva: 45 docenti universitari, tra cui due prorettori (Valentina Onnis e Luciano Colombo) e diversi enti e associazioni hanno trascorso la mattinata nelle due sedi del “Marconi-Lussu”: ciascuno aveva uno spazio dedicato e gli studenti potevano accedere alle diverse proposte attraverso link di prenotazione, al fine di porre domande, esprimere dubbi, analizzare possibili percorsi.

«Ci auguriamo che l’esperienza sia ripetuta l’anno prossimo», dice la dirigente scolastica Maria Rita Aru: «La nostra idea è creare una rete di formazione che coinvolga tutte le scuole del Medio Campidano».

