Al Lazzaretto  l’antologica  di Teresa Mereu 

Allieva di Foiso Fois, ha seguito la lezione postimpressionista, prediligendo il paesaggio come soggetto delle sue opere: da oggi (alle 17.30) e fino al 18 febbraio, al Lazzaretto di Cagliari verrà ospitata la mostra antologica di pittura di Teresa Mereu.

Ciò che si presenterà agli occhi del visitatore sono tele caratterizzate da un forte cromatismo e da “una natura penetrata, esplorata, rivelata, in un viaggio senza fine dentro il segreto – sonoro e luminoso – della sua magnificenza”, come scrive Giorgio Pellegrini nella prefazione al catalogo. Ma protagonista dei quadri di Teresa Mereu - artista 91enne che celebra un fine percorso professionale con questa esposizione - è anche il mare, dal Pacifico alla Sella del Diavolo, nei luoghi da lei amati e intensamente frequentati. Mereu ha tenuto numerose personali, ha partecipato a rassegne e concorsi nazionali, conseguendo premi e riconoscimenti. Sue opere figurano in collezioni pubbliche e private italiane e straniere.

