Al Lazzaretto la guerra negli occhi dei bambini, gli 80 scatti del fotoreporter Giammarco Sicuro 

Dieci anni di guerra, scatti che raccontano una realtà lontana eppure così presente. La mostra fotografica “Can you smile for me? L’infanzia sperduta”, inaugurata ieri al Lazzaretto, curata dall’Ati cooperativa Sant’Elia 2003 e dall’Accademia d’Arte di Cagliari, raccoglie oltre 80 immagini realizzate dal fotoreporter Rai e Unicef Giammarco Sicuro. Gli scatti racchiudono la quotidianità dei bambini di Paesi devastati da conflitti e crisi umanitarie, tra cui l’Afghanistan e l’Ucraina. Tra il pubblico gli alunni della primaria Nostra Signora della Mercede di Monserrato. Parte del biglietto andrà a sostenere le popolazioni vittime delle guerre attraverso l’Unicef.

