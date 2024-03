«Al lavoro subito dopo il diploma» 

Va a completarsi all’istituto industriale “Othoca” il progetto “Energie per la scuola” organizzato per avviare dei percorsi di orientamento rivolti agli studenti e indirizzarli verso il mondo del lavoro con le offerte di E-distribuzione. Dopo aver raccolto 31 adesioni nelle diverse specializzazioni della scuola, sono state recentemente effettuate le selezioni, superate da 8 alunni di cui 5 del corso Elettrotecnica di Oristano, 1 di Elettronica di Ales e 2 di Meccanica. «Al termine dell’anno scolastico – spiega il dirigente, Franco Frongia - questi alunni seguiranno un corso di formazione, superato il quale avranno l’assunzione con contratto a tempo indeterminato all’Elecnor. Il successo di questa iniziativa dimostra ancora una volta l’arma vincente rappresentata dal titolo di studio che i nostri studenti acquisiscono al termine del percorso quinquennale. Non è molto frequente che, concluso l’esame di maturità, un 19enne abbia già un lavoro qualificato e con ampio margine di crescita professionale, in un’importante azienda che opera nell’indotto di Enel». La formazione prevede l’inserimento del corso base (120 ore) propedeutico all’acquisizione successiva del profilo di E-distribuzione (40 ore). ( s. c. )

