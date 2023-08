Al lavoro per ripulire il centro abitato  

Via a Serramanna ai progetti di utilità collettiva, concepiti nell'ambito dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale che i beneficiari di reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere nel Comune di residenza. Diciotto persone sono all’opera in paese.

Per strada

Giubba catarifrangente, scope, pale e carriole: ecco la dotazione degli operatori del progetto “Insieme per l’ambiente” che a regime coinvolgerà 30 persone, sotto il coordinamento della Società Operaia, l’associazione fondata nel 1908 da 40 fra operai e artigiani e che, smessi da decenni i panni di mutua assistenza per la quale era nata, ora lavora per questa missione.

«Dopo un anno e mezzo di documenti, rinvii e burocrazia è arrivato il momento in cui possiamo dire ce l'abbiamo fatta: il primo gruppo di un programma che coinvolge 18 concittadini ha iniziato a occuparsi del nostro ambiente e degli spazi pubblici», annuncia il sindaco Gabriele Littera.

In paese

L’avvio del progetto “Insieme per l’ambiente” è stato salutato con favore dai serramannesi, per la valenza del progetto che restituisce dignità ai protagonisti, beneficiari del reddito di cittadinanza in stato di bisogno dopo avere perso il lavoro o non averlo mai avuto, e contribuisce al mantenimento del decoro della loro cittadina. «Ottima iniziativa, le persone coinvolte saranno soddisfate di essere impiegate per il bene comune», commenta Aldo Dessì, dj serramanese paladino del decoro, artefice di iniziative per la raccolta di rifiuti per strada quando si pratica attività sportiva all’aria aperta.

Al lavoro

Sette donne e 11 uomini, fra 28 e 64 anni: ecco l’identikit del gruppo che ha già ripulito l’area attorno al parco di via 25 Aprile e al campo Fausto Coppi, e che si sposterà in ogni angolo di Serramanna. Le modifiche introdotte dal governo nazionale al reddito di cittadinanza hanno fatto temere per il buon esito del progetto, imperniato su prestazioni obbligatorie, ma di fatto su base volontaria, in lavori di pubblica utilità in cambio del reddito di cittadinanza.

Il sindaco Littera è fiducioso per il futuro. «Il progetto durerà sino a fine anno, ma tutto fa pensare che queste misure diventeranno strutturali».

Soddisfatto il presidente della Società Operaia Alessandro Casu: «Per noi è un onore essere parte attiva di questo progetto dove le persone coinvolte hanno l'opportunità rendersi utili per la comunità che sino ad oggi li ha sostenuti in un momento di difficoltà e crisi».

RIPRODUZIONE RISERVATA