«Al lavoro per mitigare la crisi idrica» 

Perdura ormai da 10 giorni l’emergenza idrica a Domusnovas. Mentre nella maggior parte dell’abitato l’acqua ha ripreso a sgorgare dai rubinetti ad inizio settimana (seppur ancora molto lentamente e con poca pressione), a rimanere ancora a secco sono le zone più alte del paese come le aree intorno al centro Aias, la zona 167 e le vie che da viale delle Libertà si inerpicano verso l’alto.

Non a caso anche ieri le autobotti hanno stazionato a lungo in piazza Grazia Raccis ed in largo Chia dove hanno operato fino a sera. «Attualmente - dice l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba - sappiamo che l’acqua sta arrivando gradualmente nelle zone intorno al campo da baseball e dunque, nonostante tutti gli sforzi finora compiuti, servirà ancora attendere affinché guadagni una pressione tale da raggiungere le zone vicine, che sono situate più in alto». Come già evidenziato, ad aver invertito la situazione è il pompaggio continuo (per cui è necessario un monitoraggio h24) d’acqua dalla sorgente di proprietà dell’Enas a quella di distribuzione de s’Acqua Callenti. Già attivato anche il collegamento tra la rete ed una riserva idrica del Cixerri (con punto di emungimento in via Roma) dopo il benestare del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale: «Il collegamento è pronto - spiega l’assessore - attendiamo le analisi chimiche sull’acqua prima di attivarlo. Ogni risorsa idrica disponibile è utile per superare l’emergenza». Intanto ieri, in seguito all’arrivo di nuove cisterne idriche per le scorte interne, ha riaperto i battenti anche il plesso scolastico di via Cagliari dopo la riapertura di quello di via Monti già il giorno prima.

Ad intristire un clima già difficile ci ha pensato, invece, un breve volantino anonimo (non si sa se affisso da qualche parte o fatto circolare) che riporta gravi insinuazioni sulla vita personale della sindaca Isangela Mascia e la invita con decisione ad andarsene, accusandola di non occuparsi dell’emergenza. Immediata la solidarietà da parte di tanti domusnovesi via social. A prendere le distanze anche il gruppo di minoranza Noi per Domusnovas, finora durissimo con la giunta per la gestione della crisi idrica: «Chi amministra va giudicato solo per il proprio operato. I riferimenti alla vita privata sono senza senso, inutili e vili».

