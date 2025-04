Al lavoro per la sfilata dei cavalieri 

Con l’avvicinarsi dell’estate e l’eco della tradizione che comincia a farsi sentire, a Nuoro si muovono i primi passi verso uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa del Redentore. In vista della 125esima edizione, in programma ad agosto, il Comune ha aperto ufficialmente la procedura per individuare l’associazione che curerà la sfilata dei cavalieri.

Il corteo si terrà domenica 24 agosto, e sarà uno dei momenti più suggestivi. La partecipazione alle selezione è riservata alle associazioni iscritte all’Albo comunale, con esperienza equestre. Per la partecipazione è necessario redigere un piano dettagliato, e l’organizzazione avverrà tramite coprogettazione tra Comune e associazione.

Tra gli obblighi, la presenza di un veterinario per l’intera manifestazione, del servizio di soccorso veterinario con ambulanza per cavalli, un abbeveratoio mobile, registrazione dei partecipanti, e verifica dei documenti degli animali. Domande entro il 10 maggio. La festa del Redentore, che da 125 anni unisce fede, tradizione e identità, si prepara dunque a rinnovare la sua magia. E come sempre, la sfilata dei cavalieri sarà uno degli appuntamenti più attesi, un tributo alla cultura equestre e alla storia profonda della Sardegna.

