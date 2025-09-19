Al lavoro per formare giocatori e futuri uomini 

Un lavoro di squadra. Al centro ci sono i bambini, che devono diventare calciatori ma soprattutto, in futuro, uomini. Un progetto condiviso da portare avanti con un metodo chiaro: la Torres è anche questo, con attività di base e settore giovanile che da qualche anno hanno intrapreso un percorso evolutivo sia nei numeri sia nella qualità. «La crescita dei più piccoli passa attraverso la quella del tecnico, questo è il mio compito», spiega Ivan Cirinà, da giugno nuovo responsabile dell’attività di base: «Torno dove ho iniziato. La proprietà sta facendo un grandissimo investimento. Negli ultimi tre anni la Torres è cresciuta tantissimo nei numeri, con cinque squadre nei campionati nazionali che per i ragazzi sono uno sbocco verso il professionismo».

Alla base c’è la metodologia “Evolution Programme” della Federazione, già utilizzata da molte squadre professionistiche. «Noi prepariamo i bambini un passo dopo l’altro fino a renderli pronti per il settore giovanile. Lavoriamo sugli aspetti motorio, tecnico, tattico e psicologico». Ci sono circa 200 atleti solo nell’attività di base a partire dai Piccoli amici (con l’avviamento allo sport) sino agli Esordienti.

Una trentina i tecnici, sei di esperienza federale, e un responsabile per ogni categoria ciascuno dei quali coordina il lavoro dei singoli tecnici. Uno di loro è Lino Strinna, referente dei Pulcini: «Abbiamo fatto allenare 60 bambini tutti assieme sullo stesso campo diviso in sei spazi così da curare un singolo ambito. Ogni tecnico si dedica a un esercizio e i bimbi vengono divisi in gruppi di lavoro che ruotano da una zona all’altra». Il centro di riferimento per i più grandi è quello del Latte Dolce, per i più piccoli è il “Vanni Sanna”.

