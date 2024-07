«Al lavoro per far rientrare l’Avos nel piano dell’Areus» 

Sembra aprirsi uno spiraglio per la postazione 118 dell’Avos di Sant’Anna Arresi, rimasta esclusa dal nuovo piano territoriale di Areus.

Il nuovo sindaco Paolo Dessi, la consigliera comunale Claudia Spiga e la presidente dell’associazione Federica Mei, hanno avuto un incontro a Nuoro, con la direttrice di Areus Simonetta Cinzia Bellini e il suo staff per discutere la delicata situazione dell’associazione, al fine di migliorarla in visto del nuovo piano territoriale.

«È stato un incontro cordiale e proficuo - fa sapere il sindaco Dessi – c’è stata grande attenzione e disponibilità da parte di Areus per valutare la possibilità di migliorare il servizio per il nuovo piano territoriale. Ora aspettano i nuovi dati che emergeranno dopo la stagione estiva. I numeri dicono che la postazione 118 di Sant’Anna Arresi opera molto positivamente».

La stagione ormai è entrata nel vivo con un crescente numero di turisti in arrivo, con il servizio che è stato ampliato dalle 7 alle 20 per far fronte al grosso numero di presenze nella località turistica di Porto Pino. «Si sta lavorando per realizzare un punto fisso in prossimità della spiaggia, – dice il sindaco – che possa ospitare la postazione 118 e di salvamento a mare della protezione civile locale».

