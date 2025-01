«Al lavoro per dare una vetrina a Giudicato e Sartiglia» 

Sul mordi e fuggi non c’è storia: troppa concorrenza in giro. La chiave perché in città la cultura possa acchiappare il turista deve avere una visione diversa. E diversa deve essere l’offerta che Oristano deve mettere sul piatto. D’altronde le potenzialità ci sono, anche se ancora troppe sono inespresse. L’assessore comunale alla Cultura, Luca Faedda, ne è convinto: «Bisogna creare una rete museale che comprenda quel che abbiamo già in mostra e i “pezzi” che purtroppo, per un motivo e per un altro, ancora sono sulla carta». L’obiettivo è allargare l’orizzonte: Oristano non deve essere più meta di passaggio tra il Nord e Sud dell’Isola ma in grado di allestire una degna vetrina che convinca i turisti a fermarsi più giorni. Come? Puntare appunto su ciò che c’è ma non si ammira: Sartiglia e Giudicato, ad esempio.

Sartiglia

La giostra equestre deve finalmente avere un polo museale. «La giostra rappresenta un evento unico che durante i giorni in cui si svolge richiama numerosissimi turisti – sottolinea Faedda – Da tempo dico, e sono convinto, che è fondamentale trovare un’adeguata unità immobiliare ubicata nel centro cittadino dove allestire il Museo della Sartiglia e delle Giostre all’anello». E in effetti sembra davvero assurdo che ancora se ne parli.

Museo giudicale

Così come si parla da 20 anni (non è uno scherzo) della nascita del museo Giudicale nel bel palazzo Arcais, nel cuore di via Dritta, oggi desolatamente chiuso. «Due anni fa il Comune è stato identificato quale soggetto attuatore e stazione appaltante, in stretto collegamento con la Cabina di regia regionale e con il Comitato tecnico scientifico, per la realizzazione del progetto. Successivamente al trasferimento delle risorse finanziarie verrà costituita l’Unità di progetto», ricorda Faedda. Insomma, si è ancora nel mezzo della palude burocratica in attesa che da Cagliari si decida realmente di dare impulso alla creazione di una vetrina del Giudicato nella città simbolo di quel periodo storico.

L’obiettivo

Aggiungere questi due tasselli, concludere i lavori e riaprire l’Antiquarium «ma anche avviare il progetto integrato Museo, Torri, Archivio storico e Pinacoteca comunale; valorizzare il complesso monumentale Hospitalis Sancti Antoni e il Foro Boario; rendere finalmente operativa la “Casa di Peppetto Pau” con il “Centro di documentazione Torre d’arenaria”; collegare la rete museale cittadina con Abbasanta, Paulilatino e Cabras; dare un novo impulso al museo a cielo aperto e alle installazioni di ceramica», secondo l’assessore Faedda porterebbe il turista a trascorrere più giornate a Oristano. Un progetto arduo, tanto che nessuno ci è mai riuscito e che ovviamente dipende anche da fattori “esterni”, non ultimo il decoro della città, ancora troppo lontano come quei due poli museali. ( m. m. )

