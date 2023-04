Al lavoro nelle sedi elettorali 

In via Azuni è presente anche la sede della “Lista Progressista” che appoggerà Mauro Usai, così come il quartier generale di “Idea Sardegna” in via Gramsci, di “Uniti per Iglesias” in via Valverde e di “Progetto per Iglesias” in via Carrara. «Anche per scaramanzia si è scelto lo stesso locale delle passate elezioni, in via Cagliari», rivela la vice sindaca e candidata con la lista “Usai Sindaco” Claudia Sanna. Da definire invece la posizione della base operativa del Pd: «Sarà di sicuro in centro. - dice il presidente del Consiglio Daniele Reginali - Tutte le forze che scenderanno in campo al momento sono concentrate nella chiusura delle liste, è una fase impegnativa, ci sono sempre delle novità e occorre prestare attenzione. La presenza di una sede è fondamentale e i social sono utili ma non possono essere dominanti , rimango personalmente affezionato al metodo “porta a porta”».

Il quartier generale della coalizione del progetto civico di Giuseppe Pes si appresta ad essere inaugurato in via Azuni: «Perché nonostante alcune figure della coalizione provengano da una realtà che deve molto ai social (il cui utilizzo è il modo più democratico per raggiungere la maggior parte delle persone) - spiega la consigliera comunale del M5S Francesca Tronci - mi rendo conto d’avere l’esigenza di incontrare i concittadini. Sopratutto a livello comunale e in quella fascia d’età che va dai 60 anni in su, è essenziale il confronto diretto, quello che permette d’ascoltare ed essere ascoltati. Questo è il senso dell’avere una sede, un luogo dove si può parlare di progetti e argomentare con le persone».

Si trovano a poche centinaia di metri di distanza l’una dall’altra, collocate laddove l’afflusso delle persone è certo e costante: a poco più di un mese dalle elezioni il centro città è divenuto una calamita per la collocazione delle sedi elettorali dei partiti e delle liste civiche. Alcune sono già state inaugurate e altre si apprestano a farlo, perché fin dalle prime temperate passeggiate fra le vie nei pressi di piazza Sella si comincia a capire d’essere entrati in un clima elettorale e nonostante l’avvento dei social, per i candidati la necessità di disporre di un punto di riferimento tangibile rimane un’assoluta necessità.

Al lavoro

Le attività

Il quartier generale di Fratelli d’Italia in via Corsica è stato cronologicamente il primo ad essere inaugurato in funzione delle prossime comunali ed in concomitanza della presentazione del candidato alla carica di primo cittadino Luigi Biggio: «Stiamo lavorando sereni, in un clima disteso e propositivo. - ammette il coordinatore cittadino di FdI Roberto Chirigu - Occorre lavorare per riportare la politica vicino ai cittadini, ridurre il tasso di disaffezione da questa e convincere gli indecisi. Sui social siamo attivi con il profilo gestito a livello territoriale e le pagine personali di ogni candidato. La “rete” è utile, ma non può sostituire le capacità d’interazione fisica con i propri concittadini».

