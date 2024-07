Al lavoro la giunta Cacciotto 

Prima l’assegnazione degli assessorati, negli uffici di Porta Terra, poi la seduta di Consiglio comunale, al teatro civico, per l’insediamento ufficiale. La squadra del sindaco Raimondo Cacciotto è pronta e operativa: per adesso sono solo sei i componenti dell’esecutivo, tre donne e tre uomini, perché il primo cittadino ha voluto tenere per sé alcune deleghe.Enrico Daga, già segretario cittadino dei dem, si occuperà di Bilancio e patrimonio, per il Pd, ancora, la ricercatrice Raffaella Sanna terrà le redini della Cultura. L’avvocato Francesco Marinaro, in quota al gruppo “Noi Riformiamo Alghero”, gestirà i Lavori Pubblici con il ruolo di vice sindaco, della stessa lista c’è anche Maria Grazia Salaris che torna a guidare i servizi sociali con la delega al Benessere della persona. L’architetto Roberto Corbia per Alleanza Verdi Sinistra, si occuperà di Urbanistica e Ornella Piras, funzionaria del Ministero della Giustizia, per Futuro Comune, di Servizi Sociali.

Riunione a teatro

Con il palazzo civico ancora in fase di restauro e dunque inagibile, il primo Consiglio comunale con il nuovo sindaco si è svolto ieri mattina al teatro “Gavino Ballero”, alla presenza di tanti cittadini.In prima fila l’esecutivo fresco di nomina. Il sindaco ha mantenuto la delega alla tutela e valorizzazione ambientale. Cacciotto sovrintende anche a polizia locale, barracelli, protezione civile, trasporti e infrastrutture, politiche della casa, governance partecipate e rapporti con le società sportive. «Sono molto contento della squadra che mi accompagnerà in questa esperienza, auguro a tutte e tutti buon lavoro per il bene della nostra città», ha commentato il sindaco che è riuscito ad accontentare quasi tutti i gruppi consiliari. A bocca asciutta due liste: Orizzonte Comune e Città Viva. Entrambi i gruppi sperano di ottenere la delega all’Ambiente, incarico che il primo cittadino per il momento non ha ceduto.Il debutto dell’assemblea civica ha visto tre new entry. Tra le fila di “Noi Riformiamo Alghero” che conta quattro consiglieri, al posto di Maria Grazia Salaris, promossa in giunta, ci sarà Emiliano Piras. Ornella Piras, per Futuro Comune, lascia il banco a Marco Colledanchise, mentre nel Movimento 5 Stelle Graziano Porcu dimissionario per presiedere la Fondazione Alghero, fa spazio a Giusy Piccone.

Il presidente

Mimmo Pirisi, del Partito democratico, è stato eletto alla presidenza del Consiglio comunale. «È con profondo orgoglio ed emozione che mi accingo a ricoprire questa carica», ha detto ringraziando la coalizione. «Il mio operato sarà all'insegna del totale rispetto e deferenza di tutte le istituzioni componenti questo consiglio comunale. Quando si è chiamati ad assolvere un ruolo sopra le parti, deve essere svolto con assoluta dedizione e totale impegno.Sarò assolutamente determinato a difendere, in egual modo, i diritti della maggioranza e quelli dell'opposizione», ha assicurato Pirisi.

