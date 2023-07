Al lavoro in bici, un’opportunità per 35 dipendenti  

Quartu conferma l’utilizzo delle biciclette da parte dei dipendenti comunali nei tragitti da casa al lavoro, e viceversa.

Nei giorni scorsi la Giunta ha dato il via libera al documento che prolunga di altri due anni la convenzione con la Città metropolitana di Cagliari che prevede il comodato d’uso di 35 biciclette a padalata assistita.

La delibera

Nella delibera si fa riferimento all’accordo di programma stipulato nel 2012 fra Regione, altri enti e i 17 Comuni dell’area metropolitana - compresa Quartu - ribadendo la stessa finalità di allora: “L’obiettivo”, si legge nella delibera approvata dall’esecutivo di via Porcu, “è di contenere il generalizzato ricorso all’auto privata, affiancando alle politiche di rafforzamento del trasporto pubblico quelle rivolte alla diffusione della mobilità ciclabile, al fine di ridurre i livelli di inquinamento ambientale e i costi sociali legati agli elevati tempi di percorrenza anche nel caso di brevi distanze”.

Al lavoro in bici

Sì al rinnovo della convenzione per incentivare l’uso delle due ruote negli spostamenti di lavoro in città quindi, confermando lo stesso numero di bici in comodato d’uso da anni, 35, che saranno a disposizione di dirigenti, funzionari e semplici impiegati, per altri ventiquattro mesi. Anche altri comuni hanno accolto con favore l’iniziativa, che rientra nelle più generali politiche della Città metropolitana a sostegno della mobilità sostenibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA