Al lavoro in bici sfidando il pericolo 

Vanno a lavorare in bicicletta rischiando la vita ogni giorno. Sanno che l’incidente è dietro l’angolo. E spesso anche la tragedia, come quella accaduta nei giorni scorsi a Decimomannu, dove una donna di 72 anni, Greca Melis, che rientrava a casa in bici è stata travolta e uccisa nella rotonda sulla Statale 130. Ultima croce in ordine di tempo in una strada maledetta, dove un piccolo esercito di temerari pedala quotidianamente tra insidie di ogni genere.

Sulla strada

«I rischi sono altissimi, cerco di stare attento, magari percorro strade meno trafficate». Cristian Lai, 46enne di Capoterra, militare dell'Esercito con sede di lavoro a Cagliari, da dieci anni la caserma in bicicletta raggiunge. «Per evitare il caos della 195 – racconta – una volta uscito dal paese vado verso Macchiareddu, raggiungo il Porto Canale, attraverso Cagliari e arrivo a destinazione. Impiego circa 45 minuti per fare 27 chilometri. Evito la Statale perché gli automobilisti spesso non rispettano le distanze. Tra le altre cose non è da sottovalutare l'aspetto economico: risparmio circa 350 euro al mese perché non utilizzo la macchina». Stessa scelta per Alessandro Saddi, 53 anni, di Sinnai, anch'egli militare a Cagliari. «Ormai ci ho fatto l'abitudine – spiega – non rinuncerei mai alla bicicletta. Impiego meno tempo per raggiungere il posto di lavoro e allo stesso tempo mi alleno per partecipare alle gare ciclistiche. Esco in bici anche quando piove. L'acqua non mi fa paura. Il vento crea maggiori pericoli. I rischi? Ci sono, eccome. Per questo ho fatto l'assicurazione. Non si sa mai. Purtroppo non c'è rispetto per chi va in bici». Anche Sonia Melis, 57enne di Assemini, ha deciso di assicurare la sua coloratissima Electra Custom. «Da dieci anni – sottolinea – raggiungo il negozio dove lavoro. Fino a qualche tempo fa vivevo a Pula, ma lì muoversi in bici non era semplice. Anche ad Assemini le difficoltà non mancano. Gli automobilisti spesso sono impazienti e suonano il clacson in modo ossessivo. Ma non rinuncio alla bicicletta. Non inquino, risparmio sul carburante, non ho problemi a trovare parcheggio. Consiglio a tutti di andare in bici anche per stare in forma».

Nella giungla della 130

Da Villasor a Cagliari, ogni giorno, percorrendo la 130. «Tra andata e ritorno sono circa 65 chilometri», precisa Daniele Lai, militare di 44 anni – esco da casa in direzione Decimomannu, poi percorro la Statale 130 fino a Cagliari. Certo, bisogna stare attenti, ci sono tanti pericoli, ma secondo me è il tragitto migliore per andare al lavoro. A Conti Vecchi il limite di velocità è di 30 all'ora ma le auto vanno a 90. Molte meglio la 130. Faccio meno chilometri e arrivo prima. Ogni tanti faccio pedalo su alternativi per godermi il panorama. Ogni volta che posso cercare di rinunciare all'automobile. Meglio la bicicletta». La pensa così anche Andrea Collu di San Sperate. Macina decine di chilometri in bicicletta, lavora per tutto il giorno come muratore e non ha paura della fatica. Ha 56 anni, ma ne dimostra molti di meno. «La bici aiuta a stare in forma – afferma – ormai ci sono abituato. Evito strade Statali e Provinciali. Ci sono percorsi alternativi che consentono di viaggiare senza correre troppi rischi. Preferisco allungare il tragitto di qualche chilometro per viaggiare in sicurezza. Purtroppo in Sardegna non c'è rispetto per i ciclisti. C'è troppa maleducazione e purtroppo accadono anche tragedie come quella di Decimomannu».

Il tragitto

Strade alternative anche per Matteo Sanna, 30 anni. «Lavoro in aeroporto a Elmas – racconta – ho individuato un tragitto di 13 chilometri. L'unico ostacolo è in un ponticello chiuso che sbuca dietro la stazione, dove devo scavalcare una transenna. Non vado in bici per risparmiare, mi piace l'idea dell'avventura. Un modo diverso per spezzare la routine quotidiana e per mantenersi in forma»

