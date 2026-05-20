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San Gavino.
21 maggio 2026 alle 00:17

Al lavoro il nuovo comitato per la festa di Santa Chiara 

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A San Gavino Monreale è iniziato il percorso di avvicinamento alla festa di Santa Chiara Vergine, patrona del paese, in programma dal 10 al 13 agosto. I preparativi hanno preso ufficialmente il via con la costituzione del nuovo comitato dei festeggiamenti, affidato quest’anno alla leva del 1976 e presieduto da Claudia Porcu.

La nomina del comitato dà avvio al lavoro di programmazione di un ricco calendario religioso e civile. Il gruppo, sotto la guida del parroco don Piero Angelo Zedda, ha già avviato le prime attività organizzative con l’obiettivo di dare continuità a una tradizione profondamente radicata nella storia della comunità sangavinese. La devozione a Santa Chiara Vergine accompagna da secoli la popolazione di San Gavino. La chiesa intitolata alla santa, divenuta parrocchia nel 1584, è uno dei luoghi simbolo della cittadina e custodisce un legame capace di attraversare generazioni diverse. La leva dei nati del 1976 ha accolto l’incarico con entusiasmo e senso di responsabilità. Organizzare la festa di Santa Chiara significa assumere un impegno importante, che richiede tempo, dedizione, capacità di ascolto e spirito di servizio.La presidente Claudia Porcu e il comitato sono già al lavoro per definire un programma capace di rispettare la tradizione e, allo stesso tempo, parlare alla comunità di oggi. L’intento è dare vita a giornate di festa che sappiano unire la dimensione religiosa, il valore della comunità e il coinvolgimento delle diverse fasce d’età.

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