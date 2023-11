Al lavoro due nuovi medici: finita l’emergenza in città 

Ora è ufficiale: arriva un nuovo medico ad Assemini per tamponare l’emergenza dopo il pensionamento di Cesare Ragatzu. Anzi, ne arrivano due e sono fratelli: Giovanni e Anna Filigheddu. In questo modo l’assistenza di base nella cittadina viene adesso garantita da sedici specialisti: un numero sufficiente in base alla popolazione. Resta invece il problema del pediatra: sono solo due specialisti, ma devono coprire anche la carenza di organico a Decimomannu.

L’arrivo dei due nuovi medici di base è arrivato dall’Ares, l’Agenzia regionale della salute. Luciana Pinna, direttrice della Struttura complessa medicina convenzionata, in nome e per conto dell’Azienda sanitaria locale di Cagliari, ha affidato l’incarico provvisorio di assistenza primaria nel Comune di Assemini a Giovanni Ennio Filigheddu. L’incarico è partito dal 20 novembre per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre l’affidamento di un incarico di titolarità.

Giovanni Filigheddu, 39 anni, specializzato in Medicina interna, sarà affiancato dalla sorella, Anna, trentenne, passata alla cronaca per essersi resa disponibile ad aiutare i futuri colleghi medici durante l’emergenza Covid. I fratelli Filigheddu riceveranno entrambi dal martedì al venerdì nei locali della guardia medica di via 2 agosto 1980, solo per appuntamento o in casi di estrema urgenza, sempre previo contatto telefonico, anche tramite WhatsApp, al numero 350 5658826. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA