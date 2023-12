«Al lavoro con stipendi da fame» 

Sarà un altro Natale con il contratto scaduto per duecentomila lavoratrici e lavoratori sardi del commercio e del turismo, ma anche una vigilia di lotta con le braccia incrociate al grido di “Il contratto ci spetta!”. Ieri in piazza Garibaldi a Cagliari quasi 500 dipendenti che ogni giorno lavorano in bar, negozi e supermercati, accolgono turisti, garantiscono pranzi, cene e ricevimenti o operano nel settore del commercio, hanno risposto alla chiamata di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che hanno proclamato lo stato di agitazione in tutto il Paese, annunciando anche per il prossimo 5 gennaio un sit-in davanti alla Prefettura di Cagliari.

Le lamentele

«In Sardegna sono duecentomila, sei milioni in Italia- afferma Nella Milazzo, segretaria regionale Filcams Cgil - e chiedono rispetto e una doverosa responsabilità da parte delle associazioni datoriali, che non hanno intenzione di rinnovare il contratto perché non vogliono aumentare i salari. Abbiamo adesioni massicce alla protesta con percentuali che superano il 50% in tutte le categorie coinvolte, ma in alcuni discount del Sulcis abbiamo superato anche il 90».

In ballo ci sono i contratti scaduti anche da quattro anni in un settore che occupa molti giovani e donne, spesso part time o stagionali. Quelli da rinnovare - per lo più scaduti dal 2018 - nei tre settori coinvolti dallo sciopero: commercio, turismo e ristorazione, sono ben dodici. «Sono lavoratori e lavoratrici che forniscono servizi importanti alle aziende e agli utenti e nonostante questo sono senza un contratto nazionale», incalza Cristiano Ardau, segretario regionale UilTucs, «non è solo un problema di norme contrattuali da aggiornare, ma anche di una retribuzione falcidiata da un’inflazione a due cifre che toglie potere di acquisto ai lavoratori e che li rende più poveri e più deboli».

La piattaforma

Sotto la lente d’ingrandimento dei sindacati anche gli scatti di anzianità, i permessi retribuiti e le continue richieste di flessibilità in settori, come quelli del commercio e del turismo, in cui è già «elevatissima», tanto che «rende quasi impossibile conciliare i tempi di vita e lavoro», sottolinea Monica Porcedda, segretaria Fisascat Cisl Cagliari. «Tutto aumenta, affitti compresi, la maggior parte di questi lavoratori è part time e, con il loro stipendio, l’affitto non lo possono proprio pagare». E avverte: «Non ci fermeremo finché non ci sarà il rinnovo».

Le parole dei sindacati trovano conferma nei racconti dei tanti manifestanti che con cappellini, fischietti e bandiere hanno fatto sentire la propria voce in piazza. «Ci hanno lasciato senza contratto, abbiamo uno stipendio irrisorio e non siamo tutelati nel periodo estivo», dice Marina Bellisai, cuoca in una mensa scolastica, «ci hanno dato un bonus di 550 euro che dovrebbe coprire i mesi in cui non lavoriamo: una presa in giro. Non abbiamo diritto a disoccupazione e a niente. Non riusciamo più ad andare avanti, si arriva a fine mese cercando di raschiare ovunque».

Silvia Cadoni, 31 anni, invece, lavora nella ristorazione dell’Aeroporto di Olbia. «Siamo stanchi di trovarci davanti a datori di lavoro che ci voltano le spalle, nonostante tutti il tempo che abbiamo dedicato all’azienda e continuiamo a ricevere solo indifferenza».

