Al lavoro con la bici del Comune 

Trenta in tutto le bici blu consegnate al Comune di Selargius pochi anni fa, oltre venti quelle utilizzate ogni giorno da altrettanti dipendenti assunti in Municipio. «Le altre utilizzate sino a poco tempo fa da impiegati e funzionari poi andati in pensione o che si sono trasferiti in altri enti sono state restituite», spiega Cantori. Circa dieci sono quindi a disposizione per i nuovi dipendenti o per quelli in servizio da tempo che in questi anni non ha usufruito del servizio a costo zero.

Una scelta green che ha coinvolto diversi settori del Municipio. «Da quando è partita l’iniziativa, ormai più di tre anni fa, è stato un successo», commenta il comandante della Polizia locale Marco Cantori. «L’obiettivo è togliere quante più auto possibili dalle strade e incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani», sottolinea, «e devo dire che in questo i dipendenti del Comune si confermano un esempio e un modello da seguire».

Da casa al Municipio in bicicletta, una sana abitudine per tanti dipendenti comunali di Selargius che da alcuni anni preferiscono lasciare la macchina parcheggiata e utilizzare le due ruote - consegnate alcuni anni fa dalla Città metropolitana - per andare al lavoro. Tanto che l’amministrazione di piazza Cellarium ha rinnovato la convenzione a costo zero per altri tre anni.

Scelta green

Trenta bici

Convenzione rinnovata per altri tre anni con la Città metropolitana quindi, compresi i contratti di comodato d’uso per ciascun dipendente comunale in possesso di una bicicletta. «La gran parte abita a Selargius e i tragitti sono cittadini, ma ci sono anche impiegati residenti a Quartucciu e Monserrato che possono tranquillamente usare la bici per venire al lavoro», dice Cantori. «Non solo, le due ruote vengono usate anche per i sopralluoghi, e per gli spostamenti da una sede comunale all’altra».

Fra loro c’è Fabrizio Atzeni, del settore Tributi ed entrate, uno dei primi ad aver aderito all’iniziava: «Ho richiesto la bici da subito e ormai la utilizzo tutti i giorni», racconta, «da quando non uso l’auto per venire in ufficio di fatto sono rinato: non devo perdere tempo cercando un parcheggio vicino al palazzo comunale, senza più stress per via del traffico, e c’è pure un risparmio economico».

Mobilità sostenibile

Anche il sindaco plaude all’iniziativa, ma soprattutto all’adesione. «Non posso che essere orgoglioso della risposta positiva dei dipendenti del nostro Comune», commenta il il primo cittadino di Selargius Gigi Concu, «perché rinunciare a utilizzare l’auto in favore della bicicletta, quando possibile, si sposa perfettamente con le azioni che abbiamo in programma per promuovere e incentivare la mobilità sostenibile, e in generale», aggiunge, «ogni pratica volta a tutelare l’ambiente. Tra le tante ricordo il progetto finanziato con i fondi del Pnrr», sottolinea il sindaco, «che ci consentirà di intervenire sulle piste ciclabili esistenti e di realizzarne di nuove su tutto il territorio, in un’ottica di area vasta che consentirà di creare preziosi collegamenti con i Comuni vicini».

