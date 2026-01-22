Al lavoro anche Sulemana e Dossena   

Il Cagliari è pronto per la sfida del “Franchi” in programma domani alle 18. Ieri mattina la squadra di Fabio Pisacane è scesa in campo al Crai Sport Center per svolgere una seduta incentrata sull’attivazione tecnica e sulla tattica. L’allenamento si è poi concluso con la consueta partitella del giovedì, giocata a spazi ridotti. Alla sessionei hanno preso parte anche i due ultimi arrivati Alberto Dossena e Ibrahim Sulemana e pronti per vivere la loro seconda avventura in maglia rossoblù. Nessun problema per Gabriele Zappa: il terzino, che aveva saltato il match contro la Juve per un affaticamento muscolare alla coscia, si è allenato regolarmente con il gruppo per tutta la seconda parte della settimana e sarà, quindi, eventualmente a disposizione. Questa mattina è prevista una nuova seduta. Poi il tecnico Fabio Pisacane terrà la solita conferenza pre-gara alle 13.15 (diretta streaming sui canali del Cagliari) e nel primo pomeriggio la squadra partirà per Firenze. I tifosi residenti in Sardegna, in possesso della fidelity card “Passione Casteddu”, potranno ancora acquistare fino ad oggi i biglietti esclusivamente per il settore ospiti. Domani non sarà più possibile acquistare i tagliandi per la gara.

