Al Lanusei è tempo di rivoluzione 

Lanusei. Un’annata tremenda. In casa Lanusei si respira aria di rifondazione. Totale. Ingoiare la doppia retrocessione è di per sé pesante, ma è il contorno che lascia pochi spiragli di fiducia. Prima di tutto c’è una società da ricostruire, anche perché la gran parte dei dirigenti che negli anni gloriosi della Serie D ha sostenuto il presidente Daniele Arras si è allontanata dall’ambiente. Sono pochi i fedelissimi rimasti accanto al massimo dirigente. Poi c’è l’aspetto sportivo, dettaglio non trascurabile. La retrocessione lascia in eredità cicatrici che bruciano. C’è un’intera squadra con la valigia in mano e diversi giocatori, negli ultimi giorni, sono stati contattati da direttori sportivi interessati alle loro prestazioni.

Amara sorpresa

Il campionato di Eccellenza era iniziato sotto altri auspici. Vero è che nessuno della società aveva espresso proclami per un immediato ritorno in D, ma le operazioni di mercato concluse sotto l’ombrellone autorizzavano a pensare a un campionato di medio-alta classifica. Perché i vari Peana, Carboni, Piroddi e Paulis, giusto per citarne alcuni, sono un lusso per la categoria. Sta di fatto che la squadra, dopo un buon inizio, si è fatta risucchiare nel pantano della zona calda da cui non è più uscita. Il resto è storia delle ultime settimane, con la doppia sfida contro il Sant’Elena, partendo dalla miglior posizione nella stagione regolare che dava l’opportunità di giocare per due risultati su tre.

Doppio passo falso

Il 12 maggio 2019 il Lanusei si giocava l’accesso alla Serie C. Sfumato a Rieti nello spareggio con l’Avellino. Era la squadra di Aldo Gardini con la spina dorsale La Gorga-Esposito-Ladu-Bernardotto. Un sogno eccezionale, accantonato a un passo dall’Olimpo. Chi poteva pensare che, quattro anni dopo, lo stesso club scivolasse addirittura in Promozione? L’ultima volta che i biancorossoverdi hanno militato nel secondo livello regionale c’erano Francesco Loi in panchina e i vari Piludu, Placentino e Marchi in campo. Risollevarsi non sembra una passeggiata di salute.