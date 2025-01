Al-Jolani presto andrà in Turchia 

Damasco. Un mese dopo la dissoluzione del regime siriano di Assad, il nuovo signore di Damasco Ahmad Sharaa, nome di battaglia Abu Muhammad Jolani, è pronto per la sua prima visita all'estero, in Turchia, alla corte del suo principale sponsor, il presidente Erdogan. Non è stata ancora annunciata la data del viaggio ad Ankara di al-Jolani, che domani accoglierà a Damasco il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, visita che quella dei colleghi di Francia e Germania. Per il titolare della Farnesina, «l’Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano nel processo di transizione in Siria, anche grazie alla nostra presenza diplomatica sul terreno, essendo l’unico Paese del G7 con un’ambasciata operativa». Roma aveva infatti riaperto l'ambasciata a Damasco poco prima dell'avvio, il 27 novembre scorso, dell'offensiva militare delle forze jihadiste filo-turche, comandate proprio da Sharaa, ex capo di al Qaida in Siria, da anni leader della coalizione jihadista Hts, ancora nelle liste occidentali delle formazioni terroristiche.

