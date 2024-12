Al-Jolani: elezioni L’Isis fa sei morti e la Russia si ritira 

Damasco. Il nuovo governo della Siria dovrà avere le elezioni nel programma. È la promessa del leader jihadista Abu Muhammad al-Jolani, che controlla buona parte del Paese, formulata ai microfoni di Al Jazeera mentre dal vertice giordano di Aqaba - con inviati di Stati Uniti, Israele, Turchia e altri paesi occidentali e arabi - arrivava la richiesta di costituire in Siria un «governo inclusivo» in un Paese, almeno formalmente, «unito» e «stabile».

E nel giorno in cui l’Isis ha rialzato la testa nella Siria centrale, uccidendo sei pastori, Israele ha proseguito la sua campagna di raid aerei contro obiettivi militari nelle aree siriane a ridosso del poroso confine col Libano, dove gli Hezbollah appaiono sempre più accerchiati e indeboliti. Finora nessuna condanna netta alle azioni di Israele è arrivata da al-Jolani e dai suoi colonnelli, che guidano fino a marzo «un governo di transizione» monocolore, formato nei giorni scorsi senza consultare le altre forze politiche siriane. Al-Jolani ha detto di non essere in conflitto con Israele e che le sue forze non sarebbero comunque in grado di condurre una campagna militare contro lo Stato ebraico. Il leader, che vuole apparire come moderato, ha aggiunto che in passato Israele ha operato in Siria con il pretesto della presenza dell’Iran, ma ora, dopo la partenza degli iraniani, «non ci sono più scuse per un intervento straniero». E adesso anche la Russia riduce la sua decennale presenza militare in Siria. Mosca ha annunciato il ritiro dal nord del paese, al confine con la Turchia, e dalle regioni montagnose della costa, mantenendo per ora le due basi sul Mediterraneo, quella navale di Tartus e quella aerea di Hmeimim (Latakia). In un contesto di veloce stravolgimento degli equilibri regionali il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha ammesso che con la dissoluzione del potere siriano, incarnato da più di mezzo secolo dalla famiglia Assad, il fronte filo-iraniano in Siria è stato fortemente indebolito. «Hezbollah ha perso la via di rifornimento (militare) attraverso la Siria», ha detto Qassem. «Ma questo è un piccolo dettaglio che potrebbe cambiare nel tempo. Questa rotta può essere ripristinata con il nuovo potere, così come possiamo trovare nuovi mezzi».

